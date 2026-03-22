El Freestyle World Tour llena el Roig Arena con 13.000 espectadores

Freestyle en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena ha congregado a cerca de 13.000 personas en el espectáculo de motor extremo Freestyle World Tour celebrado este sábado en el recinto.

El público ha podido disfrutar durante dos horas de los pilotos Jose Di Dio, Raúl Lerena, Guillem Navas --ganador de tres medallas X Games--, Andreu Lacondeguy, Pedro Moreno --cuatro veces campeón de España-- y Dany Torres --campeón del mundo Red Bull X Fighters--, según ha indicado la organización en un comunicado.

El show se ha estructurado en dos partes. La primera sección ha incluido una ronda individual de cinco saltos por piloto y el concurso 'Best Whip', donde el público ha elegido a Dany Torres como la mejor plegada de la noche al seguir la intensidad del ruido de las gradas. La segunda parte se ha centrado en los trucos de máximo nivel y ha finalizado con un carrusel de saltos simultáneos.