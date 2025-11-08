Las fuertes rachas de viento alcanzan los 122 km/h en Vilar de Canes y la Pobla de Benifassà (Castellón)

CASTELLÓ, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento han alcanzado este sábado los 122 kilómetros por hora (km/h) en las localidades castellonenses de Vilar de Canes y la Pobla de Benifassà; mientras que han superado los 100 km/h en varias localidades más.

Así lo ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias en una actualización de datos a las 18.55 horas, con datos de Avamet a lo largo del día.

Este sábado, Emergencias había decretado la alerta naranja por vientos en el interior norte de la provincia de Castellón; mienrtas que en el resto de la provincia de Castellón y el interior de Alicante estaba activa la alerta amarilla por vientos y en el litoral norte de Castellón también por fenómenos costeros.

En la provincia de Castellón, las rachas más fuertes de viento se han dado en Vilar de Canes y la Pobla de Benifassà, con 122 km/h; mientras que otras cinco poblaciones castellonenses han superado los 100 km/h. Se trata de Xert, con 119 km/h; Rosell, 111 km/h; La Serratella, 103 km/h; Torre d'en Besora, 103 km/h; y Benicàssim, 101 km/h.

Emergencias ha señalado que los Bomberos de la Diputación de Castellón han informado de tres servicios por caída de árboles en Vistabella, Pobla de Benifassà y Benicarló; mientras que los bomberos de Castelló no han registrado incidencias.