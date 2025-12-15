Fundación Bancaja ofrece su tradicional concierto 'Retaule de Nadal' en la Iglesia El Patriarca de Valencia

Archivo - Retaule de Nadal - FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic.

La Fundación Bancaja ofrecerá el próximo viernes, 19 de diciembre, en la iglesia El Patriarca de València, su tradicional concierto 'Retaule de Nadal', un encuentro musical de gran arraigo y tradición que forma parte del ciclo Concerts a la Fundació, organizado con la colaboración de Pavasal. El recital correrá a cargo del Orfeó Valencià bajo la dirección de Josep Lluís Valldecabres.

La propuesta contempla un programa con piezas que recorren desde la riqueza polifónica del siglo XVII hasta las armonías contemporáneas del siglo XX. La selección de obras busca capturar la esencia atemporal de estas fechas y mostrar cómo el espíritu navideño ha sido interpretado de maneras diversas por compositores de distintas épocas como John Reading, Michael Praetorius, Jesús Ribera Faig, George F. Handel, César Franck, Mykola Leontovych, Rebecca Dale, Ernest Cervera, John Rutter, César Alejandro Carrillo, Irving Berlin, Eric Whitacre, Josep Ll. Valldecabres, Matilde Salvador y Franz X. Gruber.

Asimismo, la cita tendrá el acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano, Alexander Goroshilov al oboe, Rubén Velasco al cuatro venezolano y Fernando Morales en la percusión, a los que se sumarán las voces solistas de las sopranos Gema Rubio e Isabel M. Gracián.

El Orfeó Valencià nació en Valencia en 1972 y desde entonces ha colaborado con las principales orquestas valencianas y españolas, así como con The Academy of Saint Martin in the Fields o la Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma. Ha actuado en escenarios de todo el mundo y su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos.

El concierto se celebrará el 19 de diciembre a las 20h en la iglesia del Patriarca. El acceso es gratuito, limitado al aforo, con recogida previa de invitaciones en la Fundación Bancaja (Plaza Tetuán, 23) a partir de mañana martes, 16 de diciembre, a las 17 horas. Toda la información se puede consultar en la web www.fundacionbancaja.es