El Galeón Andalucía visita València y abre sus puertas al público antes de emprender una gira americana de varios años

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Galeón Andalucía permanecerá atracado en València y abrirá sus puertas al público del 19 al 30 de noviembre, en el Veles e Vents junto a la Pérgola. La ciudad es uno de los últimos puertos españoles en los que este navío histórico hace escala tras la gran gira europea que ha realizado este año, en la que durante seis meses ha visitado más de 20 ciudades de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos.

En esta gira, el galeón ha participado en importantes eventos y festivales internacionales, como "auténtico museo flotante de nuestra historia marítima", que han podido disfrutar en los puertos los cerca de 200.000 visitantes que han subido a bordo y recorrido sus cubiertas, según han explicado desde el galeón en un comunicado.

De vuelta a casa, el buque ha navegado desde el norte por toda la costa española hasta llegar a Vèlencia, desde donde continuará su ruta hasta Sevilla, donde culminará su gira 2025. Durante los primeros meses del próximo año se preparará para cruzar el Atlántico y realizar una gira americana durante varios años. Por ello, València es uno de los últimos puertos europeos en los que el público tendrá la oportunidad de subir a bordo del navío.

RÉPLICA HISTÓRICA

El Galeón Andalucía, es una réplica única de los galeones españoles que cubrieron las rutas de las flotas de Indias que unieron América, Asia y Europa durante tres siglos (XVI al XVIII), comunicando y globalizando el mundo. Un imponente navío de 55 metros de eslora, seis cubiertas, de madera de iroko y pino, y casi mil metros cuadrados de superficie vélica en sus siete velas, que fue construido en Punta Umbría (Huelva) con "un cuidadoso rigor histórico en todos sus detalles".

Se trata de "un auténtico museo flotante de nuestra cultura marítima que ha navegado ya más de 100.000 millas náuticas por océanos y mares de todo el mundo visitando puertos de cuatro continentes, como Londres, Liverpool, Shanghái, Singapur, Hong Kong, Manila, Nueva York, Quebec, divulgando orgulloso nuestra cultura universal".