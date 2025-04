Gamarra afirma que cuando el PP gobierne España al 'okupa' "se le va a desalojar, no se le va a proteger"

Carrasco impulsa la creación de 1.624 viviendas de las que más del 40% serán de protección pública

CASTELLÓ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha remarcado que están aquí "para demostrar con hechos, que no con palabras, que hay otra política de vivienda que es posible, que no es la política que protege al 'okupa', y ha añadido que cuando el Partido Popular gobierne España al 'okupa' "se le va a desalojar, no se le va a proteger".

Gamarra ha realizado estas declaraciones tras participar junto a la alcaldesa de Castelló y presidenta local del Partido Popular en la capital, Begoña Carrasco, y a la presidenta provincial del PP y presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en un acto que ha tenido como hilo conductor el tema del acceso a la vivienda y nuevo 'Plan de la Vivienda' del Partido Popular. Carrasco ha anunciado el impulso a la creación de 1.624 viviendas.

Cuca Gamarra también ha elogiado la "buena gestión" en materia de vivienda que realiza el Ayuntamiento de Castelló liderado por Begoña Carrasco. "Aquí estamos con políticas que demuestran que es posible que en esta legislatura cumplamos nuestra palabra y nuestro compromiso y que estas viviendas vayan a estar ya en construcción y muchas de ellas ya estén entregadas, vivienda en alquiler y vivienda en propiedad a precios asequibles, para hacer que con más oferta frenemos esos precios que hacen imposible el acceso hoy a las familias españolas", ha insistido.

Por su parte, Carrasco ha destacado que "para el Partido Popular el problema del acceso a la vivienda es un reto prioritario" porque lo que preocupa a los ciudadanos es lo que preocupa también a este partido. "Aquí, en Castellón, en la Comunitat Valenciana o en cualquier otro lugar de España se trata de una emergencia que requiere, por tanto, de medidas urgentes e inmediatas", ha dicho.

Así, la responsable del PP en la capital ha señalado que desde el Partido Popular están proponiendo soluciones para garantizar el acceso a una vivienda asequible a las familias castellonenses, pero de manera especial a los más jóvenes, "que son quienes más están padeciendo el aumento de los precios de alquiler y venta en los últimos tiempos".

UNIDADES DE EJECUCIÓN EN MARCHA

Carrasco ha recordado que "en estos momentos, gracias al impulso del Ayuntamiento de Castellón gobernado por el Partido Popular, están en marcha varias Unidades de Ejecución que van a permitir la construcción de un gran número de viviendas para paliar este problema en la ciudad de Castellón, frente a lo que sólo hemos visto la inacción y falta de soluciones por parte de los gobiernos del PSOE y Compromís". Tres de ellas -ha recordado- son las de Donoso Cortés o la de la zona junto al Colegio Soler i Godes o en el Censal, "con un nuevo Plan Parcial".

"Serán un total de 1.624 viviendas de las que 665 serán Viviendas de Protección Pública, o lo que es lo mismo, más del 40% de estas nuevas viviendas para facilitar el acceso a los más jóvenes", ha resaltado.

Asi, la UE Donoso Cortés contempla la construcción de 109 viviendas, de las que 36 serán Viviendas de Protección Pública (VPP); la UE Soler i Godes prevé la construcción de hasta 439 viviendas, con 236 VPP y, en tercer lugar el Plan Parcial SR-Censal permitirá la construcción de hasta 1.076 viviendas, de las que 393 serán VPP.

La presidenta local del PP ha subrayado que en total son más de 183.000 metros cuadrados que incluyen suelo para la construcción de viviendas, pero también unos 30.000 m2 de zonas verdes. La presidenta del PP en la capital de la Plana ha querido también destacar la colaboración del Ayuntamiento en materia de vivienda con la administración autonómica, "que ha hecho posible la cesión de dos parcelas, también en esta zona de Censal, en las que se construirán 121 Viviendas de Protección Pública para nuestros jóvenes, lo que eleva a 786 viviendas VPP las que serán realidad próximamente en la ciudad".

Begoña Carrasco también ha querido hacer hincapié en la apuesta del PP en el Ayuntamiento por resolver el problema del acceso en la ciudad. Así, la responsable del PP local ha asegurado que "2025 será el año de la vivienda en Castellón", por lo que el presupuesto para adquisición de vivienda de este año "batirá el récord histórico con 1,5 millones" que va a servir para ampliar el parque público.

RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

Carrasco ha apuntado asimismo que están recuperando cerca de 70 viviendas sociales que habían sido ocupadas de manera ilegal, "para que puedan ser utilizadas por las familias que realmente las necesitan, y reduciendo a la mitad las listas de espera para la concesión de una de estas viviendas".

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, ha destacado que el PP "cumple" la palabra dada con la toma de decisiones que proyectan en la provincia viviendas públicas a través del Plan Vive, "al que se han destinado más de 304 millones de euros y al que se suman los 10,5 millones dedicados al alquiler entre los jóvenes".

"Estas acciones dan soluciones y que permiten que hoy 200 jóvenes de la provincia hayan podido comprar vivienda en el interior con la línea de 2,7 millones de euros destinada a los pueblos pequeños", ha dicho Barrachina, quien ha añadido que estas medidas permitirán permitirán que pronto vean la luz promociones de viviendas protegidas en municipios como Castellón, Burriana, Benicarló, Vinaròs y Les Alqueries. "Nuestra gestión da respuestas eficaces a una situación desesperada provocada por un Gobierno de España que ni está ni se le espera", ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.

Por otro lado, Marta Barrachina ha defendido esta tarde en Burriana las políticas del PP como garantía de acceso a la vivienda antes de los 30. "Con nuestro proyecto, es posible", ha afirmado la lideresa provincial del PPCS.

Acompañando a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, la presidenta provincial ha tomado parte en un encuentro con más de medio centenar de jóvenes menores de 30 años que se han dado cita en el Casino de la ciudad y que han expuesto las "graves" dificultades a las que se enfrentan para poder independizarse.