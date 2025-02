Gan Pampols dice que en el Cecopi hay "mando único" con dos "corresponsables" pero "eso no significa órgano colegiado"

Asegura no tener información de quién tomó la decisión de enviar la alerta: "No escurro el bulto, sencillamente no la tengo"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por la dana "tiene dos codirectores y un mando único, y un codirector es corresponsable". "Pero eso no significa un órgano colegiado, no significa colegiada la decisión: la decisión al final es única. Lo que pasa es que hay dos personas que tienen la misma capacidad para dar informes, exigir responsabilidades... y una que finalmente tomó la decisión".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en una visita a Xirivella (Valencia) sobre si el Cecopi es un órgano colegiado, después de las afirmaciones contradictorias al respecto de representantes de la Generalitat.

Preguntado por quién tomó la decisión de enviar el mensaje de alerta móvil pasadas las ocho de la tarde del pasado 29 de octubre, día de la dana, Gan Pampols ha respondido: "No tengo esa información. No escurro el bulto, sencillamente no la tengo".

Cuestionado por si ve normal que no se grabaran las reuniones del Cecopi, ha indicado que es algo que debe "estar establecido previamente en las normas de funcionamiento de cualquier organismo" porque de lo contrario "es ilegal". "Yo creo que no (estaba establecido en el Cecopi), hasta donde sé, pero insisto en que no soy un especialista en esto", ha añadido.

"¿SE GRABAN LAS ASAMBLEAS DE VECINOS?"

Tras poner como ejemplo el Consejo de Ministros, donde las deliberaciones son secretas pero hay "un registro de todo lo que se trata en ellos, naturalmente", ha señalado que hay "otros muchos sitios no es así". "¿Ustedes creen que se graban las asambleas de vecinos? ¿Las de propietarios? ¿Las de las AMPA?", se ha preguntado.

Respecto a si hay actas de esas reuniones, ha afirmado que "siempre" las hay cuando tienen "un carácter específico" y "un orden del día que se emite previamente". "Eso es procedimiento administrativo", ha explicado.

"SE DIRIMIRÁ EN LOS TRIBUNALES O EN LAS COMISIONES"

Por otro lado, interpelado por cómo ve el cruce de acusaciones entre la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la información disponible la tarde de la dana, Gan Pampols ha llamado a "intentar por todos los medios sacar la polémica de la recuperación". "Lo que ha pasado se dirimirá en los tribunales, en las comisiones o donde se tenga por conveniente", ha subrayado.

"Y lo único que es importante ahora es determinar qué no se hizo que había que haber hecho, qué queríamos ser capaces de acometer y qué no fuimos capaces de resolver. Se trata de prevención, protección y respuesta", ha expuesto, y ha apuntado a los sistemas de protección civil, el dominio público hidráulico, las obras estructurales, la autoprotección o "la educación de las personas".

Ha pedido así centrarse "en lo importante", que según él es "el pueblo, las personas". Y entre ellas ha priorizado la recuperación de los pequeños comercios porque "sin ellos los pueblos se mueren, se apagan"; "Ahora mismo, después de haber garantizado la seguridad de las personas y de retomar las actividades básicas con problemas que todavía existen, lo siguiente es ayudar a que la inmensa mayoría del que pueda abrir abra y salga adelante".

En cuanto a si la CHJ ofreció suficiente información el 29 de octubre, el vicepresidente ha remarcado que él no estuvo ese día ni formaba parte del Consell, como tampoco según él ha "visto un relato pormenorizado de los hechos".

"Entiendo que en Catarroja hay una juez que tiene especificada la tarea de centralizar todos los temas relacionados con la dana, las, denuncias... Yo entiendo que será la justicia la que obre, y no corresponde a nadie más que a ella determinar lo que ha ocurrido", ha argumentado.