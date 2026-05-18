Gandia formaliza el contrato para rehabilitar el Palau Ducal, con más de 1,3 millones de euros de inversión

Firma del acuerdo - ALEX OLTRA

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gandia (Valencia), José Manuel Prieto, y el gerente de la empresa encargada de las obras de rehabilitación del Palau Ducal de la localidad, Víctor Tormo, han rubricado este lunes el contrato que permitirá la actuación en el edificio, unas obras que está previsto que se inicien a mediados de junio y finalicen en nueve meses, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto ha contado con la asistencia de la directora del Palau Ducal, Estela Pellicer; miembros del Patronato de la Fundació Palau Ducal; las concejalas de Patrimonio, Alicia Izquierdo, y Cultura, Balbina Sendra; la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso; el arquitecto municipal, Josep Lluís Mendoza, así como representantes técnicos e institucionales vinculados al proyecto.

Durante su intervención, Prieto ha destacado el "valor simbólico" del espacio elegido para la firma, la Capilla Neogótica, que ocupa el antiguo despacho de los duques de Gandia, donde San Francisco de Borja gestionaba en el siglo XVI los asuntos del ducado. "Hemos querido que este acto tenga lugar en un espacio que simboliza dos grandes etapas del Palau Ducal, los siglos XVI y XIX, para que sea ahora, en el siglo XXI, cuando una parte fundamental de este patrimonio recupere el esplendor y la dignidad que merece", ha señalado.

La actuación forma parte del Programa del 2% Cultural, impulsado por los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Vivienda y Agenda Urbana, y contempla intervenciones en el Saló de Corones, la escalera del Pati d'Armes, la Capilla Neogótica y otros espacios con necesidades de conservación estructural y patrimonial, según ha informado el consistorio en un comunicado. El espacio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1964.

Prieto ha remarcado que esta actuación "es fruto de una estrategia clara de ciudad basada en la protección del patrimonio y la conservación de nuestra historia como elemento de identidad y proyección de futuro" y ha destacado la capacidad de Gandia para "atraer financiación y generar alianzas institucionales".

"ELEMENTO DE COHESIÓN"

El alcalde también ha reivindicado el valor del patrimonio como "elemento de cohesión y desarrollo" para la ciudad: "Los gandienses tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de l que somos, con una historia que hemos sabido preservar y dignificar".

En este sentido, ha defendido que el legado histórico de Gandia "es también una herramienta de futuro que refuerza nuestra identidad y genera oportunidades". Además, Prieto ha puesto en valor la cooperación institucional que ha hecho posible el proyecto y ha destacado la consolidación del Palau Ducal como principal recurso patrimonial turístico de la ciudad, después de registrar 57.000 visitantes durante 2025 y más de 21.200 personas en lo que va de 2026.

Por su parte, Izquierdo ha mostrado su "satisfacción" por haberse dado "un paso definitivo con la firma del contrato que hará posible el inicio de unas obras muy esperadas para el Palau Ducal de Borja". "Gracias a la financiación conseguida a través del programa del 2% Cultural del Ministerio, podemos impulsar una actuación fundamental para proteger y conservar uno de los grandes símbolos patrimoniales", tanto de Gandia como de la Comunitat Valenciana.

Desde la empresa, Víctor Tormo ha expresado el "compromiso" del equipo técnico con una actuación "especial" por su trascendencia patrimonial e histórica, y ha asegurado que los trabajos se desarrollarán por parte de profesionales expertos en este tipo de actuaciones "con el máximo rigor, respeto y especialización".

TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El arquitecto municipal ha explicado que la intervención se centrará principalmente en tres ámbitos: la escalera del Pati d'Armes, afectada por filtraciones de agua que han deteriorado elementos estructurales de madera y varias piezas que tendrán que ser restauradas o sustituidas; trabajos de refuerzo estructural y mejora de los pavimentos al Saló de Corones, la Capilla Neogótica y otras dependencias, incluyendo tratamientos preventivos de conservación, la recuperación de elementos afectados por humedades y la limpieza de pinturas y en el patio posterior, modificando el muro existente para mejorar la visibilidad de esta parte, cuyo suelo se unificará.

Desde el consistorio se ha querido poner en valor el trabajo conjunto entre administraciones, equipos técnicos y la Fundació del Palau Ducal, así como la implicación de los departamentos municipales de Cultura, Patrimonio, Arqueología y Urbanismo para hacer posible la actuación.