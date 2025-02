García (CCOO PV), sobre compensaciones a sindicatos: "El Gobierno valenciano sabrá si respeta la democracia o no"

Dice que la crítica política no se puede entender como "ningún puente roto", pero avisa de medidas judiciales si se reducen las aportaciones

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha calificado de "desmedidas" las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, sobre las compensaciones a los sindicatos y, preguntada por si su organización está "preocupada" por una posible reducción de estas partidas, ha manifestado que no, al tiempo que ha expuesto: "El gobierno valenciano sabrá si respeta la democracia o no, si respeta la Constitución o no".

Así lo ha aseverado la dirigente sindical, que ha asistido al desayuno informativo del Forum Europa Tribuna Mediterránea con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al ser preguntada por los medios por las manifestaciones de Camarero, quien censuró los "insultos" proferidos por los secretarios generales de los sindicatos UGT PV y CCOO PV al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y advirtió de que este comportamiento es "incompatible" con los "dos millones y medio de euros de subvenciones" que reciben del Consell.

Al respecto, Ana García ha considerado que estas afirmaciones son "un tanto desafortunadas porque se están mezclando churras con merinas". "Es decir, no estamos hablando de subvenciones, estamos hablando de una compensación por un papel constitucional que tenemos los sindicatos".

Ha recordado en este sentido que, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, se prevé una compensación, "que no llega para cubrir todo el trabajo institucional y de negociación colectiva que hacemos los sindicatos y no llega a cubrir porque estamos negociando convenios colectivos para miles de trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad autónoma, trabajadores que no todos están afiliados".

"Es verdad que somos la primera organización sindical en afiliación y representación, pero el nivel de afiliación en nuestro país es el que es. Por lo tanto, estamos cumpliendo con ese papel constitucional de negociación de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía en todos sus beneficios sociales, ayudas para personas vulnerables, etc. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de compensaciones", ha insistido.

La secretaria general de CCOO PV ha instado a la vicepresidenta a "no mezclar unas cosas con otras", ya que "en ningún momento la crítica política se tiene que tomar en ese sentido". "Los gobiernos, las asociaciones empresariales, los sindicatos... estamos sometidos a la evaluación social y, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tomar nota de lo que nos dicen e intentar seguir trabajando por la mayoría social en nuestra comunidad autónoma y para salir lo mejor posible de esta situación que ha vivido el pasado 29 de octubre y que las personas afectadas recuperen su vida, sus negocios y que avancemos económica y socialmente", ha defendido.

García ha confiado en que el Consell no entienda la situación "como ningún puente roto ni nada por el estilo". "CCOO --ha continuado-- luchó por conseguir libertades y derechos en nuestro país y se jugaron la vida muchos compañeros y compañeras para conseguir una democracia que tenemos hoy en día. La vamos a respetar, la vamos a defender y, por supuesto, vamos a estar siempre que nos llame el Gobierno valenciano o el central en todas y cada una de las mesas".

Además ha negado que CCOO haya faltado al respeto institucional, sino que solo ha manifestado lo que viene diciendo "desde el minuto uno" de la riada: "que había que proteger a las personas que estaban sufriendo la dana y a todas sus familias, que había que proteger la economía y los puestos de trabajo, y por supuesto, que había que exigir en su momento responsabilidades políticas".

"RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE UNA CATÁSTROFE"

"Lo hemos dicho desde el mismo 30 de octubre y lo vamos a seguir diciendo. Y eso es respeto institucional también, exigir una responsabilidad política ante una catástrofe y ante una gestión de una catástrofe que entendemos que está siendo, por decirlo suave, regular", ha apostillado. "CCOO, esté gobernando quien esté gobernando, siempre va a poner el acento en lo que creamos que se está haciendo mal con la idea constructiva y propositiva de que se mejoren las cosas", ha sostenido.

Además, ha afeado la polémica sobre las ayudas a los afectados, puesto que "la ciudadanía no entiende de quién da antes o deja de dar antes". "Lo que está generando es una desafeccion política muy peligrosa en democracia, ha alertado.

Preguntada por si tras las palabras de Camarero alguien del Consell se ha dirigido a los sindicatos, la responsable de CCOO PV ha contestado: "El Gobierno valenciano no nos ha llamado absolutamente para nada, se ha comunicado solo a través de las palabras de la vicepresidenta del otro día. El que sí que nos ha llamado preocupado ha sido Salvador Navarro (presidente de la CEV), por esas declaraciones que creemos que son un poco desmedidas para la situación porque estamos hablando de que la crítica política es sana en democracia y debe darse".

"YO SOY MUY EDUCADA"

Y ha añadido que, pese a que en el desayuno informativo estaba también presente la vicepresidenta Camarero, esta no le ha trasladado ningún saludo. "Pero yo soy muy educada y yo sí que saludo a todo el mundo", ha puntualizado García.

La responsable sindical ha recordado que esta organización trabaja "en más de un 80%" con las cuotas de la afiliación y ha vuelto a recriminar a Camarero que haga "mezclas no adecuadas", porque lo que aporta la administración "no son subvenciones, sino compensaciones por un trabajo constitucional".

Por ello, ha avanzado que si se reducen de cara a los presupuestos de la Generalitat, desde CCOO tomarán "las medidas correspondientes" porque se "salarían la Constitución". Ha recordado que sindicatos y patronal ya acudieron a los tribunales en Castilla y León "cuando se cargaron las compensaciones".

"Las medidas tienen que ir por la vía judicial e incluso recurrir a Europa, como hicieron nuestros compañeros y compañeras, porque se estarían saltando normativa no solo de España sino de Europa", ha abundado.

Por último, y sobre si acudirán a la llamada de la próxima Mesa de Diálogo social, ha afirmado: "Cada vez que nos convoquen vamos a asistir, como también estamos asistiendo a todos los actos a los que nos está convocando la Generalitat".