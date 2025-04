El General de Elche, Fisabio y la UMH investigan sobre la prevención de la diabetes tipo 1

El estudio evalúa si bloquear la vía de interferones tipo I ayuda a prevenir la enfermedad

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Mixta de Investigación IDiBE-UMH/HGUE-Fisabio ha comenzado un trabajo de investigación para prevenir la diabetes tipo 1, una enfermedad crónica autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células responsables de producir insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre.

El estudio, liderado por los doctores Reinaldo S. dos Santos (del Hospital General Universitario de Eche y la Fundación Fisabio) y Laura Marroquí (IDiBE, UMH), investiga si bloquear una parte del sistema inmune, concretamente la vía de interferones tipo I, puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 1, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los interferones tipo I son unas proteínas que produce nuestro cuerpo como parte de las defensas contra virus y otros peligros. Funcionan como una alarma para activar el sistema inmunológico. El estudio se basa en estudiar si bloqueando o reduciendo esta señal del sistema inmune puede evitar que el cuerpo empiece a atacarse a sí mismo, y así prevenir la aparición de la diabetes tipo 1 en personas que podrían estar en riesgo.

El doctor Dos Santos ha explicado que, en las primeras etapas de la enfermedad, las células inmunes liberan sustancias llamadas quimioquinas y citocinas en el páncreas, provocando inflamación. "Una de estas citocinas, el interferón-alfa (IFNa), juega un papel clave al iniciar y agravar la inflamación", ha detallado.

"En las células beta humanas, el IFNa causa inflamación, estrés celular, sobreproducción de proteínas del sistema inmunológico y, finalmente, muerte celular. Sin embargo, se ha descubierto que bloquear una proteína, la TYK2 (Tirosina kinasa 2), puede proteger a las células beta de los efectos dañinos del IFNa.

Por esto, inhibir la actividad de esa proteína "podría ser una estrategia prometedora para prevenir o tratar la diabetes tipo 1 y es ahí donde se centra el estudio", ha explicado la doctora Marroquí. Los datos preliminares del estudio sugieren que, en líneas celulares, inhibidores de esta proteína pueden proteger a las células beta de la muerte causada por citocinas.

NUEVA CLASE DE TRATAMIENTOS

El proyecto está enfocado en probar los inhibidores de esta proteína in vivo, en un modelo experimental de diabetes en ratones. "Este innovador proyecto podría abrir la puerta a una nueva clase de tratamientos dirigidos contra TYK2 para prevenir o retrasar la diabetes tipo 1", ha asegurado el doctor Sousa.

"l especialista ha concluido que esperan que los estudios propuestos "ofrezcan una justificación preclínica sólida para avanzar hacia ensayos en humanos con inhibidores de TYK2, enfocados en restaurar la secreción de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 y, en última instancia, prevenir la enfermedad en pacientes que aún no hayan debutado, pero se encuentren en etapas presintomáticas".

El proyecto ha sido concedido en una convocatoria financiada por la European Foundation for the Study of Diabetes, una entidad cuyo objetivo es promover la investigación sobre la diabetes en Europa y aumentar la conciencia pública y la comprensión sobre la magnitud de la enfermedad.

La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de la Conselleria de Sanidad tienen un convenio para la creación de una Unidad Mixta de Investigación entre el personal adscrito al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) y el personal investigador del Hospital General Universitario de Elche (HGUE).

El objetivo de esta unidad mixta es la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en los campos de la medicina clínica y la biotecnología sanitaria. Se centra en la investigación en nuevas tecnologías en el tratamiento y diagnóstico del cáncer, el dolor, la diabetes y las enfermedades infecciosas, entre otros.