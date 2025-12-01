La Generalitat activa medidas preventivas ante la detección de casos de peste porcina africana en Catalunya

Jabalíes - GVA

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto en marcha un plan de medidas preventivas en la Comunitat Valenciana ante la detección de los primeros casos de peste porcina africana en Catalunya, con el objetivo de optimizar la vigilancia y reducir la población de jabalíes en las zonas de mayor riesgo.

Este dispositivo de coordinación ha sido acordado entre la Vicepresidencia segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el sector de la caza, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y vigilancia en la Comunitat, explica la administración autonómica.

Este lunes se ha celebrado una reunión con responsables de Medio Ambiente y de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana para coordinar actuaciones dirigidas a intensificar la vigilancia y el control de jabalíes en las zonas determinadas como de mayor riesgo, especialmente en aquellos puntos considerados sensibles para la posible propagación de la enfermedad.

También se habilitará una partida extraordinaria para reducir la población en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene una comunicación permanente con los servicios veterinarios oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas.

Se están programando reuniones con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad.

La Generalitat dice que reitera su compromiso con la protección de la sanidad animal y con la defensa del sector ganadero, así como con la preservación del medio natural. Hace un llamamiento a la colaboración de todos los agentes implicados para "mantener la Comunitat libre de esta enfermedad".

Desde la administración valenciana recuerdan que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos, "por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos".