La Generalitat adjudica por 3,2 millones las obras de rehabilitación del edificio de Correos de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, ha adjudicado por 3,17 millones de euros el contrato para la ejecución de las obras rehabilitación energética y funcional del edificio de Correos de Castelló, que albergará tras las obras la dirección territorial de este departamento.

La adjudicataria dispone de un plazo de diez meses para ejecutar los trabajos de adecuación de este inmueble protegido, un referente arquitectónico del modernismo valenciano con más de 90 años de historia.

La consellera Cano ha destacado que las obras devolverán "el brillo y la funcionalidad" a este edificio catalogado como Bien de Relevancia Local, que permanecía cerrado desde su adquisición hace más de tres años. "Nuestro objetivo es poner a disposición de la sociedad castellonense esta muestra del patrimonio y hacerlo compatible con los fines administrativos", ha dicho.

La rehabilitación integral, que asume íntegramente con fondos propios la Conselleria de Innovación, supondrá un cambio en el uso de estos espacios que, hasta el cese de su actividad en marzo de 2022, operaban como la principal oficina de Correos en la ciudad.

El edificio, que se sitúa en la plaza Tetuán, en el centro de Castelló, consta de una superficie construida de 2.572 metros cuadrados que se distribuyen en tres plantas, un sótano y una cubierta transitable.

El proyecto de rehabilitación contempla una nueva distribución, que se adecúa a las necesidades operativas de la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, que ubicará aquí sus dependencias administrativas en la provincia y abrirá a otro tipo de usos algunos de los espacios comunes.