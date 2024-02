Generalitat, Ayuntamiento y Adif firman la cesión inmediata de terrenos para la futura Estación Central de Alicante

ALICANTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y Adif han firmado este miércoles la cesión de terrenos para la construcción de la futura Estación Central de Alicante, que será "inmediata" y permitirá la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte.

La rúbrica del documento ha tenido lugar este miércoles por parte del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el presidente de Adif, Ángel Contreras, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. De esta forma, el protocolo sienta las bases de construcción para la Estación Central, anteriormente llamada estación Intermodal, así como los acuerdos alcanzados entre las tres partes.

Al respecto, Mazón ha expresado a los medios de comunicación que la falta de conexión entre la estación de Adif y la de Tram provocaba "una falta de servicio y hasta incluso sonrojo" y ha puesto en valor que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio y su titular, Salomé Pradas, la "ha desbloqueado en tiempo récord", tras "ocho años enteros que no se avanzó nada, más allá de hacer un proyecto".

"Hemos negociado duro, pero con sinceridad con ADIF, y hemos conseguido los tres requisitos fundamentales que necesitábamos y que el anterior gobierno no consiguió cristalizar", ha sostenido el jefe del Consell. En este sentido, ha mencionado "la garantía de la permanencia", la disponibilidad y gratuidad de los terrenos que cede Adif y "el no condicionamiento a ningún otro plan urbanístico distinto".

Igualmente, ha reiterado que "en siete meses" han conseguido la "disponibilidad total", que no había "en ocho años", en relación a las dos legislaturas del Botànic. "No es una disponibilidad solo para la obra, sino que es una disponibilidad para siempre. Y en segundo lugar, que no le cueste ya más dinero al contribuyente alicantino, es una cesión gratuita", ha subrayado.

A este respecto, ha celebrado que "135 millones de euros se ponen en marcha a partir de ya, a partir de la firma" para llevar a cabo la Estación Central, cuyas se prevé que comiencen el último cuatrimestre de este año, lo que permitirá alcanzar "la conectividad total". "Nos va a permitir conectar con todo tipo de modalidades ferroviarias", ha insistido.

En este contexto, ha apuntado que terminará la "imagen tercermundista" de las personas con la maleta andando entre la estación ferroviaria y la del TRAM de Luceros. "Por fin, en esta legislatura la Estación Central será una realidad y vamos a poder desarrollar, gracias a este acuerdo con Adif, otro esquema para la propia Alicante", ha enfatizado.

Consultado por los plazos de obra, Mazón ha bromeado con que es "uno de los ejercicios de mayor riesgo", pero ha precisado que se trata de una actuación "muy importante" que llevará "al menos tres ejercicios". "Creo que va a ser una obra que se va a prolongar unos tres años, y eso si todo va bien", ha puntualizado.

PRESUPUESTAR "EN FUNCIÓN DEL RITMO DE OBRA"

En cuanto al presupuesto de 135 millones de euros, el 'president' ha explicado que saldrá de los presupuestos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a través de un contrato programa que fijará, "en función del ritmo de obra, el ritmo del dinero consignado en función de las anualidades". "Espero poder conseguir empezar a hacer la obra este mismo año, en una parte más pequeña; y los siguientes tres ejercicios serán donde el grueso presupuestario más importante en función de la ejecución", ha apuntado.

"El sistema del contrato programa nos permite ir adjudicando las cantidades económicas en función del ritmo de ejecución. De tal manera que vamos a poder ir amoldándonos. Si incluso pudiéramos acortar el tiempo, podríamos fluctuar los ejercicios presupuestarios para adelantar tiempo. Ese sería el mejor de los casos. Pero en cualquier caso la obra está cubierta a lo largo de esas tres anualidades, que es el tiempo que nos trasladan, que es el que puede durar", ha resaltado.

25.000 METROS CUADRADOS

Por su parte, Ángel Contreras ha detallado que, con la firma del acuerdo, Adif "pone a disposición una superficie 25.000 metros cuadrados para ejecutar el nodo multimodal de la ciudad". "Se suscriben para permitir a la Generalitat iniciar la construcción de las obras a coste cero y, en una segunda fase de ejecución, cuando las obras estén en estado avanzado, Adif cederá, de forma gratuita y permanente, la titularidad de los terrenos a favor de la Generalitat, que adquirirá propiedad de la estación y su estructura", ha especificado.

Asimismo, el presidente de Adif ha recalcado que ponen a disposición estos terrenos donde se ubicará la Estación Central "con carácter inmediato" y ha hecho hincapié en la "voluntad de contribuir y acelerar estas infraestructuras de transporte que promueven la movilidad de calidad y eficiente, y que contribuyen de forma determinante a crear oportunidades para todos".

"La colaboración surge cuando entre todos entendemos del mismo modo, la capacidad de un nuevo modelo de movilidad plataformal, social y económicamente en nuestras ciudades y regiones. En este desafío, estamos convencidos que la respuesta está en una movilidad sostenible, inteligente y más integrada y conectada con el entorno de la ciudad", ha resaltado Contreras.

"SEGUNDA GRAN REVOLUCIÓN DEL TRAM"

Por otro lado, el alcalde de Alicante, ha recalcado que la Estación Central supondrá "la segunda gran revolución dentro del transporte público TRAM en la ciudad de Alicante", tras la creación de esta forma de movilidad, con todas las posibilidades de movilidad "conectadas a metros" de distancia.

"Lo que no pudieron hacer otros en ocho años, desde el Consell del presidente Mazón, con la consellera Salomé Pradas, en unos meses se ha desbloqueado todo. Se ha llegado a un excelente acuerdo con Adif, que nunca es sencillo cuando se negocia. Se ha llegado a la solución más lógica. Quien es la gran ganadora hoy y mañana es la ciudad de Alicante y los alicantinos", ha sostenido Barcala.

Asimismo, ha enfatizado que esta estación será "el gran nudo de la ciudad", al unir las estaciones de alta velocidad, cercanías, taxis, TRAM y autobús. Por último, ha apostado por que las tres partes continúen trabajando "con el mismo ritmo y el mismo espíritu constructivo" en la Operación Integrada 2 (OI2).