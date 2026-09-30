La Generalitat comunica el inicio de un proceso de desembalse de la presa de Contreras

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VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat va a iniciar un proceso de desembalse de la presa de Contreras que afectará a los caudales de salida y, en consecuencia, puede tener efectos en la municipios ubicados aguas abajo de la misma, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias en su cuenta de X.

Por ello, insta a los ayuntamientos de los municipios afectados por el incremento del caudal a que tomen las medidas pertinentes.

Entre ellas, que den aviso a los núcleos de población próximos al cauce del río, zonas de acampada, deportivas y puntos de pesca Agricultores con tierras en las vegas del río y la comunidad de regantes afectadas.

Asimismo, insta a que procedan a la señalización o prohibición de paso temporal en cruces de carreteras o caminos en vado con la corriente del río y se pide asimismo a los Ayuntamientos que intensifiquen la vigilancia y seguimiento en su municipio, y mantengan la comunicación necesaria con los municipios vecinos aguas arriba y abajo.

En caso de producirse incidencias importantes en su ámbito competencial, pueden facilitar información al Centro de Coordinación de Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 112 CV.