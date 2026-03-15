La Generalitat convoca 3,3 millones en ayudas para programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas

Archivo - Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. - CECUA - Archivo

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha convocado, por 3.375.000 euros, las subvenciones destinadas a programas de tercera edad y asociacionismo, así como a actuaciones en enfermedades neurodegenerativas que afecten a personas mayores.

Estas ayudas, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), están dirigidas a las organizaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo objeto social esté relacionado con las personas mayores, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo de las ayudas de tercera edad y asociacionismo consiste en "promocionar el bienestar, la autonomía y la participación en la sociedad de las personas mayores, al garantizar actividades que favorezcan su integración social y mejoren su situación mental, física y social".

En el caso específico de las ayudas de actuaciones en enfermedades neurodegenerativas, se busca promover "la atención y estimulación" de las personas afectadas, con especial énfasis en el "mantenimiento de programas de promoción de la salud y prevención del deterioro".

A este respecto, la directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, ha agradecido el trabajo que realizan estas entidades y ha señalado que el "envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que tiene la sociedad y también los gobiernos".

Además, Simón ha añadido que pretenden que las entidades puedan "planificar con estabilidad, mediante un sistema transparente, basado en criterios objetivos y que prioriza las buenas prácticas y la innovación, la calidad de los programas, la consolidación en el tiempo en los mismos o su carácter innovador".

En detalle, el importe destinado a programas de tercera edad y asociacionismo asciende a 1.350.000 euros, mientras que las actuaciones en enfermedades neurodegenerativas dispondrán de 2.025.000 euros.

En concreto, podrán subvencionarse los gastos de personal, incluyendo retribuciones salariales y cuotas de la Seguridad Social, así como los gastos generales de funcionamiento como alquiler, suministros, transporte y otros gastos corrientes necesarios para la ejecución del programa.

Las ayudas podrán financiar hasta el 100 por ciento del coste de los programas, en función de la puntuación obtenida en el proceso de valoración, con un límite máximo de 130.000 euros por proyecto. En el caso de iniciativas de menor cuantía, con presupuestos inferiores a 6.000 euros, la subvención podrá cubrir el total del gasto.

La valoración de los proyectos se realizará conforme a criterios objetivos que sumarán hasta 30 puntos en el caso de los programas de tercera edad y asociacionismo, y hasta 36 puntos para los de enfermedades neurodegenerativas.

Entre los aspectos mejor valorados se encuentran la calidad de los programas y la utilización de buenas prácticas, el impulso de acciones integradas en áreas como envejecimiento activo, convivencia intergeneracional, promoción de la salud o inclusión digital, así como la permanencia en el tiempo y el carácter novedoso de las iniciativas.

Para los programas dirigidos a enfermedades neurodegenerativas se valorará, además, la responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades y la calidad laboral en relación con el personal que ejecute estos programas. La participación en una línea excluye la posibilidad de participar en la otra.