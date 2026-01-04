La Generalitat convoca 600.000 euros en ayudas para deportistas olímpicos, paralímpicos y en campeonatos internacionales

Archivo - La Generalitat destina 600.000 euros a 166 deportistas de la Comunitat Valenciana con resultados internacionales - GVA - Archivo

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, a través de la dirección general de Deporte, ha convocado ayudas para deportistas por la clasificación y preparación en juegos olímpicos y paralímpicos, y en campeonatos del mundo y de Europa para el año 2025.

Según publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), se destina un importe de 600.000 euros con el objetivo de proporcionar ayuda a deportistas de la Comunitat no profesionales en su clasificación y preparación para campeonatos del mundo y de Europa, previos a los juegos olímpicos y paralímpicos. Esta preparación incluye la participación en competiciones clasificatorias oficiales previas.

Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que acrediten resultados deportivos, obtenidos desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes, el 31 de enero de 2026, en modalidades oficialmente reconocidas, representando a España en juegos olímpicos, juegos paralímpicos o en competiciones oficiales de campeonatos del mundo y campeonatos de Europa.

Las bases de la convocatoria establecen que la baremación de los resultados obtenidos será realizada por la comisión técnica de evaluación atendiendo a una serie de criterios. Así, por clasificación en pruebas y modalidades deportivas incluidas en los juegos olímpicos y juegos paralímpicos, la puntuación será de entre 60 y cien puntos por haber participado y tener resultados en la última edición de estas pruebas.

Mientras que la clasificación entre los puestos del 1 al 16 en campeonatos del mundo sénior será puntuada con entre 60 y cien puntos. La clasificación en los puestos del 1 al 8 en campeonatos de Europa, otorga entre 40 y 60 puntos.

A la clasificación en campeonato del mundo inferior a sénior y mayores de 18 años, en los puestos 1 a 8, le corresponden entre 20 y 40 puntos. Mientras que la clasificación en campeonato de Europa inferior a sénior y mayores de 18 años, en los puestos del 1 al 4, otorga hasta 20 puntos.

Además, por clasificación en otras pruebas y modalidades deportivas oficiales no incluidas en el apartado anterior le corresponde el siguiente baremo: por clasificación en campeonato del mundo sénior, puestos 1 a 8, entre 40 y 60 puntos.

Si la clasificación es en el campeonato de Europa, entre los puestos del 1 al 4, se obtienen entre 20 y 40 puntos. Por clasificarse en el campeonato del mundo inferior a sénior y mayores de 18 años, en los puestos del 1 al 4, le serán otorgados entre 10 y 20 puntos.

Por último, por clasificación en campeonato de Europa inferior a sénior y mayores de 18 años, en los puestos del 1 al 4, le corresponden hasta 10 puntos. Se podrá considerar en ambos casos el ranking mundial o europeo a efectos de clasificación, certificado por la federación deportiva.

Los resultados en deporte individual se refieren únicamente a resultados en pruebas individuales, dobles, relevos y grupos de actuación simultánea. No se consideran clasificaciones por equipo, club o selección. En deportes colectivos se entiende participación con la selección española en competiciones oficiales durante el periodo al cual se refiera la convocatoria.

El año pasado, con esta convocatoria, la Generalitat subvencionó a 165 deportistas de la Comunitat con resultados deportivos internacionales de diferentes deportes.