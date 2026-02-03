La Generalitat despliega más rutas de recogida de jabalíes y delimita 14 zonas prioritarias para instalar jaulas

Una piara de jabalíes - JARC

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat continúa con el despliegue del plan de choque para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes con la incorporación de 16 rutas de recogida de jabalíes y la activación de una segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias dentro del plan de control de la especie.

Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que ha explicado que estas medidas "urgentes y coordinadas" a las que se destinan seis millones de euros permiten "actuar de manera eficaz en todo el territorio" frente a la sobrepoblación de jabalíes para reducir los riesgos sanitarios, económicos y ambientales asociados a esta especie, especialmente ante la amenaza de expansión de la peste porcina africana.

Durante la presentación del balance del plan contra la sobrepoblación de jabalíes, que se ha celebrado en Segorbe (Castellón), el vicepresidente ha subrayado que el dispositivo se articula con dos grandes medidas. La primera es el fomento de la caza con ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

Una medida que tiene como complemento un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalíes. En el marco de este plan, a los puntos habilitados desde principios de enero se han sumado 16 rutas de recogida que ya están en marcha.

El dispositivo ya cuenta con 85 puntos de recogida repartidos por toda la Comunitat Valenciana, lo que permite "agilizar" la retirada de los jabalíes abatidos en los cotos de caza. De las 16 rutas habilitadas, seis están en Castellón, seis en Valencia y cuatro en Alicante, y se refuerza con un servicio adicional de recogida los domingos por la tarde en seis puntos fijos, dos por provincia, coincidiendo con la temporada de cacerías colectivas.

"Con ello garantizamos una gestión adecuada de los ejemplares cazados y facilitamos la labor de los cazadores, al tiempo que reforzamos la prevención sanitaria", ha señalado Martínez Mus. Desde la puesta en marcha del plan, la Generalitat ha retirado 384 jabalíes, hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

SEGUNDA FASE

El plan de choque incorpora ahora, además, una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Se trata de actuar "de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional", según Martínez Mus.

Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública Vaersa.

La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las medidas anteriores. Las zonas prioritarias en las que se desarrollan trabajos de fototrampeo y se instalarán las jaulas se distribuyen por provincias y comarcas.