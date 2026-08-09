La superficie afectada por el incendio de Tírig roza las 400 hectáreas y se mantiene el confinamiento de Catí

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La superficie afectada por el incendio de Tírig (Castellón) asciende actualmente a aproximadamente 395 hectáreas y 15 kilómetros de perímetro forestal. Este fuego, declarado el pasado viernes, sigue activo y continúa en situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana.

Ante esta situación se ha decidido mantener el confinamiento de la localidad castellonense de Catí, que se decretó este pasado sábado, hasta por lo menos la próxima reunión del Cecopi prevista a las 17 horas de este domingo.

Así lo han explicado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director técnico del puesto de mando avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los medios tras el Cecopi celebrado a las 9 horas de este domingo.

Durante este domingo trabajarán en el incendio de Tírig un total de 19 medios aéreos, junto a más de 300 efectivos y de 50 unidades terrestres. Gobierno, Generalitat, consorcios provinciales de bomberos y ayuntamientos mantienen "plena colaboración para lograr extinguirlo lo antes posible extinguir", ha subrayado Valderrama.

El conseller ha agradecido el trabajo de los efectivos, ha destacado el cumplimiento "riguroso" de los vecinos de Catí del confinamiento el municipio y ha puesto en valoración la colaboración de los alcaldes de la zona afectada.

Además, ha recordado a la ciudadanía la necesidad de prevenir cualquier tipo de fuego ante la situación actual de tormentas secas que se repetirán este domingo y lunes, también de cara al eclipse solar total del próximo miércoles.

Por su parte, el director técnico del PMA ha explicado que los efectivos trabajan en dos zonas en este incendio: la norte afecta a Catí y la sur a Tírig. "Estamos desviando todos los medios a estas dos zonas y vamos a intentar dar por estabilizado el incendio lo antes posible", ha señalado.

Según ha expuesto, durante la pasada noche los trabajos de extinción han ido "muy bien" porque la humedad relativa era del 70% y esto "ayuda mucho a poder contender el incendio, sobre todo en la zona norte de Catí". "Y ahora esta mañana hemos empezado a las 8 y estamos haciendo un trabajo muy bueno", ha subrayado.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón también consideran que el trabajo desarrollado durante la noche ha sido "muy productivo".

Por su parte, el incendio de Serra d'en Galceran ya está controlado, al igual que el de Culla, y el de La Salzadella ya fue extinguido. Durante la pasada noche también se inició un pequeño incendio en el pueblo castellonense de Palanques que se pudo extinguir y sofocar rápidamente, ha explicado el conseller.

Se ruega a los vecinos seguir las indicaciones y protocolos establecidos por la Guardia Civil. Asimismo, se recomienda no aproximarse al perímetro de los incendios y mantenerse informado solo por los canales oficiales.