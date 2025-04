La Generalitat estudia la viabilidad de un nuevo acceso por carretera al Puerto de València

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que la Generalitat explora la viabilidad de un nuevo acceso por carretera al Puerto de València, dentro de los proyectos prioritarios a reivindicar ante el Estado para garantizar "unas infraestructuras adecuadas que respalden el crecimiento industrial que está experimentando" la Comunitat Valenciana.

De esta forma, ha celebrado que se atiende así "una reivindicación del sector" para estudiar la viabilidad del acceso norte y ha destacado la importancia de esta actuación, a raíz de la ejecución de la nueva terminal norte, que ha generado un "incremento significativo" en el tráfico de contenedores. "Es urgente considerar alternativas para un segundo acceso al recinto", ha subrayado.

De este modo lo ha indicado el conseller durante un encuentro de la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos Propeller Valencia, en el que ha destacado la "privilegiada" localización geográfica del puerto, que lo convierte en un "punto neurálgico para los flujos comerciales en España". En el último año, ha señalado, el tráfico "ha superado los 80 millones de toneladas de mercancías, alcanzando cifras récord en el movimiento de contenedores a pesar de la ralentización provocada por el impacto de las inundaciones".

El conseller también ha abordado los "graves daños" ocasionados por la dana del 29 de octubre y, al respecto, ha puesto en valor que la Generalitat ha movilizado cerca de 600 millones de euros para atender "tanto las necesidades individuales de los afectados como la reparación de infraestructuras municipales".

El plan de recuperación puesto en marcha, ha concretado, incluyó la retirada de residuos y la reconstrucción de vías y otras infraestructuras críticas, y ha permitido "recuperar en tiempo récord el funcionamiento de 18 carreteras y 123 depuradoras, así como iniciar la recuperación de todas las infraestructuras de titularidad municipal".

Martínez Mus ha mostrado su agradecimiento a la colaboración del sector empresarial, "fundamental en la respuesta a la crisis". Durante el periodo posterior a las inundaciones, ha resaltado, el Puerto de València "mantuvo su actividad de manera ininterrumpida, garantizando el suministro de productos esenciales a las poblaciones más afectadas". "Este esfuerzo ha sido imprescindible para restablecer la normalidad en la provincia", ha valorado.

Asimismo, el conseller ha mencionado a la comisión The best place for Logistics, un grupo de trabajo que busca potenciar el desarrollo logístico mediante la mejora de las infraestructuras. En este sentido, ha mencionado algunos de los proyectos "más significativos", como la futura estación intermodal en Sagunt, el desdoblamiento de la CV-32 y un enlace directo entre la factoría Ford, el polígono de Almussafes y la A-7.

Finalmente, en relación con los presupuestos de la Generalitat para 2025, ha destacado que ascienden a 1.141 millones de euros, lo que supone "un incremento del 80 por ciento" en comparación con las cuentas anteriores. Además, ha hecho hincapié en que los presupuestos "mantienen el esfuerzo inversor y ofrecen el impulso necesario para la reconstrucción".

En esta línea, ha especificado que los programas de planificación, transporte y logística recibirán una inversión de 359 millones, seguidos de la partida destinadas a infraestructuras públicas, que alcanzan los 240,7 millones, "reafirmando el compromiso del gobierno autonómico en el impulso del desarrollo económico de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el presidente de Propeller Valencia, Alfredo Soler, ha reivindicado que València tiene "un puerto de primer orden" y, por eso mismo, "necesita infraestructuras de primer orden". En esta línea, ha valorado que el sector logístico tiene "un aliado en el actual gobierno valenciano" y ha mencionado el estudio puesto en marcha por la entidad para "diagnosticar las necesidades actuales" en cuanto a accesos al Puerto. Por ello, ha demandado la "colaboración y ayuda" de la Generalitat para trasladar esta reivindicación "al resto de administraciones".