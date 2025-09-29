Generalitat y Gobierno no descartan que las lluvias descarguen en zona dana pero lanzan un mensaje de "tranquilidad"

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta, a 29 de septiembre de 2025, en Paiporta, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

Valderrama y Bernabé aseguran que los servicios de emergencia y todos los dispositivos "están preparados" ante esta posibilidad

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han señalado que no se descarta que las lluvias puedan descargar este lunes en la zona afectada por la dana del 29 de octubre pero han pedido tranquilidad a la ciudadanía ya que han apuntado que no se está produciendo la misma situación que entonces y han subrayado que los servicios de emergencia están preparados para afrontarlas. En todo caso han instado a evitar la movilidad y a adoptar medidas de autoprotección.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios tras la reunión de seguimiento del episodio, que esta tarde está afectando con mayor intensidad a la zona del Golfo de Valencia, fundamentalmente en los términos de Sueca, Cullera, Perelló o Fortaleny. Valderrama ha precisado que la lluvia se centra fundamentalmente en el litoral, a unos cinco kilómetros de la zona dana, pero "cualquier viento que pueda afectar puede trasladarla" a esos municipios.

Según Valderrama, "parece ser que la tormenta se va a situar en el mar, pero existen posibilidades de que dé en el litoral de Valencia y, por tanto, también en la zona dana". Asimismo, ha destacado que se han establecido dispositivos de control en los barrancos de l'Horteta, la Saleta, el Poyo y el Gallego y están "pendientes de cualquier circunstancia que pueda ocurrir".

"Si se producen las lluvias, lógicamente habrá unas pequeñas inundaciones en las que intentaremos actuar lo más rápidamente posible. Pero lo fundamental es la autoprotección de la ciudadanía", ha apuntado. En esta línea, ha pedido que se "extremen las medidas de precaución" y ha recalcado que todas las administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen establecidos dispositivos de control de cómo están los cauces y barrancos "y poder actuar lo más rápidamente posible".

"Se está trabajando en todos los frentes que hay, en todas las inundaciones que puede haber y achicando el agua que se pueda estar produciendo", ha afirmado el conseller, que ha señalado que desde ayer el teléfono 112 ha recibido 257 llamadas por incidentes relacionados con las lluvias torrenciales.

En todo caso, ha insistido en pedir "que no nos confiemos" porque puede que ahora mismo no esté lloviendo en la zona pero "en un breve periodo de tiempo puede haber lluvias muy intensas", como se ha podido comprobar en El Perelló, Sueca o Cullera. "Por lo tanto, máxima precaución; evitar los desplazamientos y solamente realizar aquellos que sean esenciales; no cruzar barrancos ni cauces de río; dejar los coches en una zona elevada y segura en todo momento y si es posible no salir de casa en este periodo de tiempo", ha expuesto.

Valderrama ha insistido en que "todos los dispositivos están preparados" por lo que ha querido "transmitir tranquilidad a la ciudadanía" porque "estamos preparados para poder actuar y todos los servicios técnicos que están operativos vamos a trabajar conjuntamente para garantizar de la mejor manera posible la seguridad de todos los ciudadanos".

Por su parte, Bernabé ha indicado que ha estado hablando con los alcaldes y alcaldesas de Sueca, Cullera, Fortaleny, Corbera, Alzira y Carcaixent y le han trasladado que en sus zonas ya ha pasado "la parte más importante", que han bajado de intensidad tras provocar cortes puntuales de calles y vías.

"En este momento la lluvia está concentrada en la parte del mar pero es posible que pueda acercarse a alguno de los municipios de la dana", ha dicho y ha trasladado igualmente a todos los vecinos que los servicios de emergencia "están preparados para atender las situaciones que se puedan producir" y que "durante un tiempo" pueden generar "inquietud" e "incertidumbre" en la ciudadanía de las zonas afectadas al ver "el agua que cae con intensidad en sus ciudades".

SITUACIÓN "DISTINTA"

"Es una situación distinta a lo que vimos en el 29 de octubre de 2024 y, por lo tanto, yo creo que es también un buen momento para lanzar un mensaje de tranquilidad para que tengan la confianza de que los servicios de emergencia están preparados, cerca de la zona, y preparados para atender cualquier circunstancia", ha dicho, al tiempo que ha pedido igualmente a los vecinos que "atiendan a las indicaciones y las recomendaciones" y "eviten todo tipo de movilidad".

"Los servicios de emergencia de las dos administraciones, de todas, porque también los ayuntamientos están trabajando con toda la dedicación para poder garantizar esos niveles de seguridad están preparados", ha insistido, aunque no ha descartado que se produzcan algunas inundaciones "no tanto porque vengan de los barrancos sino por la lluvia intensa que se va a producir y que probablemente el alcantarillado, que está en malas condiciones, pueda hacer que rebose".

Por ello, ha pedido mantener "la prioridad de la seguridad de cada uno de nosotros por encima de todo"; ha insistido en que los servicios de emergencia están preparados y ha subrayado la importancia de que "en estas próximas horas lancemos este mensaje a quienes hoy necesitan más que nunca que les mandemos este mensaje de confianza".