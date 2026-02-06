La Generalitat impulsa una hoja de ruta específica para China y apuesta por la comercialización "real"

La Generalitat impulsa una hoja de ruta específica para China y apuesta por pasar de la promoción turística a la comercialización real - GVA

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado en Shanghái la importancia estratégica del mercado chino para el futuro del turismo de la Comunitat Valenciana y ha anunciado una hoja de ruta específica para Asia orientada a avanzar hacia la comercialización "real" del destino.

La delegación institucional está encabezada por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quienes esta semana desarrollan una misión institucional y comercial en el país asiático, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

En el marco de esta agenda, la consellera ha mantenido reuniones de trabajo en Shanghái con algunos de los principales actores del sector turístico chino, tanto en el ámbito del viaje digital como en el segmento prémium. Entre ellos, destacan encuentros con la agencia especializada en turismo de lujo 8 Continents, así como con las grandes plataformas online Tongcheng Travel y Ctrip (Trip.com Group), líderes en la distribución de viajes entre los consumidores chinos.

Tras estos encuentros, Marián Cano ha señalado que "esta misión ha permitido mantener reuniones de alto nivel con algunas de las principales plataformas de viajes de China, que concentran a cientos de millones de usuarios y canalizan buena parte del turismo emisor del país".

Asimismo, ha explicado que "el objetivo es sentar las bases de una hoja de ruta específica para este mercado y avanzar desde la promoción hacia la comercialización real, adaptando la oferta turística de la Comunitat Valenciana al viajero chino, especialmente en ámbitos como la gastronomía, la cultura y el estilo de vida mediterráneo".

La consellera ha subrayado que "se trata de una estrategia a medio y largo plazo, basada en producto, calidad y estabilidad, que refuerza el posicionamiento internacional de la Comunitat Valenciana".

La estrategia de promoción se centrará especialmente en reforzar la imagen de los destinos culturales, la oferta gastronómica, el turismo de salud y bienestar y el segmento del lujo. Paralelamente, la Generalitat continuará reforzando la presencia del destino en las principales ferias turísticas internacionales y en foros vinculados a la conectividad aérea, además de avanzar en la colaboración con operadores y plataformas digitales que actúan como puerta de entrada al viajero asiático.

SIMPOSIO EN FUJIAN

La provincia de Fujian ha sido uno de los puntos geográficos relevantes en el desarrollo de la misión institucional del Gobierno Valenciano a China, donde han sido recibidos por el Gobernador de la provincia.

Fujian, provincia con la que la Comunitat Valenciana mantiene una relación de hermanamiento desde el pasado año, es una de las regiones más ricas y desarrolladas del sureste de China, con un crecimiento económico superior a la media nacional y con una población que supera los 41 millones de habitantes.

En Fujian, el vicepresidente segundo y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio han participado en el Economic and Trade Matchmaking Symposium, que ha contado a su vez con la participación de representantes del Gobierno provincial con competencias en Asuntos Exteriores, Comercio, Cultura y Turismo.

Al encuentro han asistido, asimismo, empresas chinas de sectores como automoción, energías renovables, químico, agroalimentario, biomedicina y biotecnología, entre otros.

"Cuidar las relaciones institucionales es fundamental para las autoridades chinas, con el objetivo de avanzar en el ámbito comercial y de cooperación. Fujian y la Comunitat Valenciana, a pesar de sus diferencias en cuanto a tamaño, presentan muchas similitudes que podemos aprovechar en pro de nuestros sectores productivos", ha destacado José Díez.

Fujian cuenta con una Zona Piloto de Libre Comercio, con incentivos especiales para la inversión extranjera y la promoción de comercio internacional y con el Puerto de Xiamen, uno de los mayores de China y del mundo, clave para el transporte marítimo global.

La agenda cultural también ha estado presente en las conversaciones mantenidas por los representantes de ambos territorios, ya que Xiamen acoge una reunión de la Unesco en el mes de diciembre, con la previsión de un plan de desarrollo turístico muy ambicioso.