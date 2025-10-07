La Generalitat indicó en abril al Ayuntamiento de Alicante que los toldos de Tabarca se podían instalar solo dos semanas

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana en Alicante indicó al Ayuntamiento que la instalación de toldos en la isla de Tabarca se debería "limitar al tiempo de las fiestas patronales" de este enclave, concretamente del 29 de junio hasta el 16 de julio.

Así se desprende de la comunicación de ese dictamen, fechada a 11 de abril de 2025, consultada por Europa Press, en la que se recuerda que en "informes de carácter favorable" de un arquitecto municipal y del jefe de Patrimonio Integral del consistorio se apuntó que esta instalación era de "carácter temporal para un evento concreto de interés público, tradicional y cultural, como son las fiestas patronales", y que esta actuación no requería de obras, sino "simplemente" de la "colocación provisional" de soportes "sin utilizar ningún tipo de anclaje ni cimentación al pavimento o a las fachadas".

La junta de gobierno aprobó el martes 15 de abril adjudicar el montaje de toldos en la calle principal de Tabarca, el conocido como Carrer d'Enmig, por un presupuesto de 165.649 euros. Fuentes municipales explicaron entonces que el periodo de montaje, instalación y puesta en uso se establecía "en los 15 días previos al 19 de marzo" y el desmontaje dentro de los 15 "siguientes al 1 de noviembre" y que, "de esta forma", se cubría "un periodo prolongado, más allá de la temporada estival".

Finalmente, el ejecutivo municipal del PP decidió no solicitar una prórroga de la instalación de los sombrajes hasta noviembre y, aunque se implantaron a finales de junio, se acabaron retirando de la isla a los pocos días. Desde la oposición criticaron el presupuesto de esta actuación para que solo hubieran estado montados unos días.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El informe de Cultura, citando al jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, resalta que el proyecto afectaba, "de manera parcial, a la adecuada percepción y contemplación en una zona singular de la ciudadela amurallada de la Isla Plana de Nueva Tabarca, como es el Carrer d'Enmig", que une "las dos plazas principales de la trama urbana, como son la plaza de Carloforte y la plaza Grande".

Y añadió que al tener la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) la instalación debía limitarse del 29 de junio al 16 de julio, con un plazo de dos días para su montaje y otros dos para su desmontaje, "con el fin de afectar lo mínimo imprescindible el tránsito en una zona tan singular, así como a la percepción del conjunto histórico".

COMPROMÍS: "YA SABÍAN QUE NO SE PODÍA"

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha vuelto a criticar que el equipo de gobierno impulsara ese contrato para licitar los toldos por 165.649 euros y se ha preguntado "por qué" siguió adelante cuando ya "sabían" que Cultura solo permitía instalarlos esas dos semanas. "Aquí hay presunta malversación de fondos y prevaricación", ha sostenido.

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a los medios, en las que ha dicho que a su grupo le "preocupa" la "estafa de los toldos" con dinero público porque, según ha reiterado, desde el ejecutivo del consistorio "licitaron" el montaje "cuando ya sabían que no se podía" prolongar el plazo.

En este sentido, desde la coalición se han preguntado "por qué se siguió adelante con la contratación y este gasto de 165.000 euros" si "el Patronato de Turismo sabía que solo podían estar dos semanas" instalados esos toldos. "Vamos a pedir explicaciones y no descartamos cualquier actuación de tipo judicial", han apuntado.