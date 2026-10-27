La Generalitat lanza el concurso internacional para diseñar los futuros parques inundables dotado de 6,6 millones

Plano general de los parques inundables que proyecta la Generalitat en el área metropolitana de Valencia - GVA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha remitido al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) las bases del concurso del diseño global de los nuevos parques inundables de Valencia, así como la redacción de los proyectos de construcción de los tramos Paiporta-Alfafar y València-Quart de Poblet, con un presupuesto de 6,6 millones de euros.

El concurso va a dotar de una imagen conjunta a todo el sistema de parques metropolitanos inundables, un proyecto que cuenta con una inversión global de 100 millones de euros y que tendrá una extensión de 1.431 hectáreas, de las que 1.133 se corresponden al parque de l''Horta Sud y 298,5 hectáreas al parque del Turia. Además, incluirá una ciclovía anular de 32,7 kilómetros que conectará los municipios y reforzará el anillo ciclista.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la alcaldesa de València han presentado el concurso en un acto este martes que ha reunido a alcaldes de las poblaciones en las que se desarrollará el proyecto.

El concurso que se lanza ahora incluye además la redacción de los proyectos de construcción de los sectores Paiporta-Alfafar y València-Quart de Poblet, que serán "las dos actuaciones piloto encargadas de validar y testar el modelo de parques inundables. Con una superficie de 152 hectáreas, abarcan cinco de los 18 sectores de los que se compone el proyecto y contarán con una ciclovía de 7 kilómetros de longitud.

El vicepresidente tercero ha explicado que, al publicarse el concurso en el DOUE, cualquier profesional o estudio de Europa "e incluso mundial" podrá firmar el paisajismo y el diseño de la futura infraestructura verde. "Queremos que sea un proyecto atractivo para que haya multitud de ideas", ha indicado.

Un jurado compuesto por "doce personas de reconocido prestigio" de disciplinas como la arquitectura, la ingeniería de caminos canales y puertos y la ingeniería agrónoma evaluará las propuestas del concurso.

La previsión es que el concurso para decidir el diseño de los parques se desarrolle en dos fases diferenciadas y que en la primera

fase se elijan los cinco finalistas que pasarían una segunda fase, de la que saldría el ganador.

UNA HERRAMIENTA DE RESILIENCIA

Martínez Mus ha destacado que los parques inundables serán "una de las herramientas" para aumentar la resiliencia de los municipios que resultaron afectados por la dana de 2024, si bien ha apuntado que "no debe ser la única" y ha reivindicado que el Gobierno central acelere las obras de prevención hidráulicas.

El conseller ha asegurado que los parques inundables representarán "un cambio de paradigma en toda el área metropolitana", integrando usos agrícolas y ciudadanos, y con un espacio que sea "identificativo de nuestra tierra". Aunque la construcción "va a desarrollarse durante bastantes años de cara al futuro", el conseller ha remarcado que "ha nacido con mucho consenso" y espera que "las administraciones municipales, estatales y autonómicas que nos sucedan sigan en esa misma línea".

Martínez Mus también ha destacado que el concurso llega tras "un proceso muy participativo" en el que se ha abordado el proyecto con "cada uno de los ayuntamientos" a los que afecta, para que expresen sus necesidades.

A estos requerimientos de cada municipio ahora se les deberá proporcionar "una visión de conjunto". "Creemos que este puede ser un punto de partida para que cada uno de esos ayuntamientos contemple esa nueva filosofía de resiliencia en sus propios territorios", ha añadido el conseller.

"EL ÁREA METROPOLITANA DE LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS"

Por su parte, la alcaldesa de València ha resaltado que "la misión es construir el área metropolitana de los próximos 50 años" y que "es el momento de abordar retos comunes como la movilidad, la vivienda y la sostenibilidad".

María José Catalá ha destacado la experiencia previa en la ciudad del Plan Sur tras la riada de 1957 y cómo el antiguo cauce del Turia se convirtió en una zona verde que disfruta la población, un ejemplo de cómo "emplear el medio ambiente también para ser más resilientes". "Tenemos una de las mayores huertas periurbanas de toda Europa y esta huerta periurbana es una buena herramienta de trabajo", ha comentado.

"VIVIR SIN MIEDO"

El comisionado Raúl Mérida ha destacado que el proyecto de los parques inundables "nace para curar una herida y proteger a la ciudadanía", y que ha necesitado consensos con los alcaldes "pastilla de terreno a pastilla de terreno". Así, ha subrayado que el resultado final será un espacio "abierto a todo el mundo" con espacios para la música, la memoria y las asociaciones.

"Una sociedad con miedo no tiene presente ni futuro, y nosotros queremos que todos los municipios que sufrieron la dana de 2024 puedan vivir sin miedo", ha remarcado.

COMPENSACIONES A LOS AGRICULTORES

Preguntado por si están previstas compensaciones a los agricultores cuyas tierras se integren en este proyecto, el conseller ha señalado que "que los terrenos agrícolas puedan continuar siendo agrícolas es una buena manera de hacerlos formar parte de los parques inundables".

"Por tanto, no es necesario que tengan una compensación. Al revés, el que se trataría de buscar la manera de incentivar que este terreno continúe siendo cultivado", ha explicado. Respecto a si hay un presupuesto para ello, Martínez Mus ha indicado que de momento todavía no se ha redactado el proyecto y que este asunto se deberá tratar más adelante.

ACTIVIDADES CULTURALES

Por su lado, preguntada por si el Ayuntamiento de València quiere que los parques inundables cuenten con un 'festivalódromo', la alcaldesa ha señalado que el consistorio trabaja con "el concepto de parque inundable en toda Europa", con zonas que pueden "servir para actividades culturales", como un anfiteatro natural que pueda acoger actividad cultural. "Hay experiencias en toda Europa, no lo descartamos en absoluto, pero no es un 'festivalódromo'", ha puntualizado.