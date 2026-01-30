La Generalitat pide invocar las cláusulas de salvaguarda con Sudáfrica ante la reducción de exportaciones de cítricos

Archivo - Mandarinas en el campo - LA UNIÓ - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana ha pedido al Gobierno central que invoque las cláusulas de salvaguarda previstas en el tratado comercial con Sudáfrica ante los informes que revelan que la entrada de cítricos de ese país ha provocado una reducción un 24 por ciento de las exportaciones de la provincia de Castellón.

Así lo ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras la reunión del pleno en el que se ha expuesto un informe de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, junto con la de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que refleja esa pérdida en las exportaciones.

Por ello, ha dicho, "hemos reclamado que el Gobierno de España cumpla con su obligación e invoque las cláusulas de salvaguarda que el tratado comercial con Sudáfrica permite". Según Barrachina, el Consell ha pedido y trasladado por escrito al Ministerio que "salga de su atonía, que abandone la desidia y que defienda a nuestros agricultores".

"Todos los tratados contienen cláusulas de salvaguarda para defender a nuestros agricultores", ha dicho, pero ha lamentado que "el mejor de los tratados internacionales en manos de Pedro Sánchez será siempre un mal tratado internacional porque no defiende a nuestros agricultores".

En esta línea, ha manifestado que han pedido la activación de las cláusulas de salvaguarda que debe reclamar el Gobierno y, en segundo lugar, que para la próxima campaña citrícola que comenzará el próximo mes de octubre, el Ejecutivo central "esté vigilante, cosa que no ha sucedido, para desde el primer minuto instar y reclamar el cumplimiento de nuestros tratados internacionales".

"Los agricultores de la Comunitat Valenciana se sienten abandonados por el Gobierno de España", ha insistido, y ha reprochado que esas cláusulas de salvaguarda previstas en el tratado "nunca" se han invocado los años de gobierno de Pedro Sánchez.