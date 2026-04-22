La Generalitat presenta en Londres su modelo de sostenibilidad turística inteligente basado en Big Data e IA - IK ALDAMA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha participado en la jornada 'Spain Talks. Caring for the future', organizada por Turespaña en Londres para celebrar la excelencia, la dedicación y la innovación de los líderes de la industria turística británica y española, destacando el compromiso con la promoción del turismo sostenible.

En concreto, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha intervenido en el panel 'Cómo la IA y el Big Data están cambiando el panorama del turismo sostenible', celebrado en la capital británica, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este debate, José Manuel Camarero ha compartido panel junto con la directora de Marketing y Comunicaciones de Travalyst, Claire Lampon; el director institucional de Segittur, Ezequiel Collantes; y el director de Marketing y Comunicaciones de Mabrian, Carlos Cendra.

Camarero ha destacado que "en la Comunitat Valenciana el turismo representa el 19 por ciento del PIB y más de 380.000 empleos, por lo que la sostenibilidad no es un añadido, sino una estrategia de gobierno basada en la desestacionalización, la diversificación y el equilibrio territorial".

Asimismo, ha subrayado que "la innovación no es una herramienta aislada, sino un modelo completo de gestión turística inteligente que combina tecnología, personas y propósito para mejorar la toma de decisiones".

El secretario autonómico de Turismo ha recalcado que la Comunitat Valenciana cuenta con un Sistema de Inteligencia Turística integrado en un ecosistema más amplio que conecta diferentes fuentes de información y una red de más de 130 destinos turísticos inteligentes, lo que permite anticipar escenarios, gestionar flujos en tiempo real y evaluar el impacto de las políticas públicas.

Además, ha incidido en que "el gran reto es reforzar capacidades, mejorar el intercambio de datos entre actores públicos y privados y asegurar que la tecnología tenga una utilidad real en la transformación del modelo turístico".

Asimismo, ha señalado que el futuro pasa por "un turismo más inteligente, mejor gobernado, más medido y mejor coordinado, donde la inteligencia artificial permitirá anticipar comportamientos, orientar flujos y mejorar la experiencia tanto del visitante como del residente".