La Generalitat presenta un nuevo visor que reúne por primera vez todo el suelo industrial según su grado de desarrollo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado el nuevo visor del suelo industrial de la Comunitat Valenciana, una herramienta que reúne por primera vez toda la información sobre el suelo industrial disponible según su grado de desarrollo, desde las áreas ya plenamente desarrolladas y ejecutadas hasta aquellas que todavía no cuentan con ordenación pormenorizada.

La presentación ha sido presidida por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en un acto que ha reunido a representantes del tejido empresarial, Cámaras de Comercio, Entidades de Gestión y Modernización y ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

También han asistido el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra; la directora del ICV, Montserrat Tello; el director general de Industria, Julio Delgado, y el director general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Javier Zaragosí, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las riadas de octubre de 2024 afectaron a cerca de 64.000 empresas y a 78 áreas industriales, lo que obligó a muchas de ellas a trasladar su actividad a nuevos emplazamientos. Ante esta situación, resulta fundamental disponer de información precisa y actualizada sobre la disponibilidad de suelo industrial.

Por ello, surge esta iniciativa, una herramienta "abierta, en movimiento y digital" que integra en una única plataforma la información geoespacial sobre el suelo productivo disponible, con el objetivo de facilitar la planificación territorial y reforzar la competitividad económica.

AVANCE DIGITALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMACIÓN

Durante su intervención, Martínez Mus ha destacado que esta iniciativa supone un "avance en la digitalización y en la transparencia de la información territorial". El conseller ha agregado que la competitividad territorial "ya no depende solo de las infraestructuras físicas, sino también de la capacidad de ofrecer información clara, accesible y actualizada a quienes quieren invertir, crecer y generar empleo".

Por su parte, Marián Cano ha afirmado que este visor único estará a disposición de empresas y ayuntamientos y permitirá que los potenciales inversores, tanto nacionales como internacionales, que quieran implantarse en la Comunitat Valenciana pueden analizar "de forma rápida y sencilla" las ubicaciones "más adecuadas" para desarrollar su actividad.

En este sentido, ha subrayado que "actualiza y mejora" el Mapa de Suelo Industrial del Ivace y "proporciona por primera vez una radiografía completa del suelo industrial de la Comunitat Valenciana, con datos actualizados y de calidad, fundamentales para planificar el crecimiento económico y orientar las políticas de desarrollo empresarial".

La titular de Industria ha hecho hincapié en la importancia del suelo industrial para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. "Si queremos atraer inversiones y que nuestras empresas crezcan tenemos que disponer de suelo industrial de calidad, bien planificado, bien conectado y con servicios avanzados", ha comentado. Por ello, ha subrayado que este nuevo visor es una pieza "estratégica" para "planificar y promover" el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana".

COLABORACIÓN ICV Y EL IVACE

El visor ha sido desarrollado conjuntamente por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) que han unido información, conocimiento y tecnología para ofrecer un instrumento "más eficaz, actualizado e interactivo" para impulsar la actividad empresarial.

Los consellers han explicado que se podrá acceder desde este enlace y estará disponible también en las páginas web tanto del ICV como del Ivace para consultar de forma integrada datos sobre parcelas, áreas industriales, infraestructuras, estado de desarrollo, clasificación urbanística, accesos o servicios asociados al suelo productivo.

En palabras de Martínez Mus, el visor, que forma parte del Plan Endavant, constituye una herramienta web "interoperable, dinámica y accesible" desde cualquier dispositivo, que permitirá a empresas e inversores identificar oportunidades de implantación industrial, comparar localizaciones y acceder a información estratégica para la toma de decisiones.

Asimismo, ha subrayado que esta herramienta se enmarca en la apuesta de la Generalitat por reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como "uno de los principales polos logísticos e industriales de España".

En este sentido, el vicepresidente ha destacado que la plataforma contribuye a "mejorar la transparencia, reducir tiempos y costes en los procesos de prospección empresarial y favorecer una planificación territorial más eficiente", al integrar datos territoriales, económicos y de conectividad que permiten fundamentar mejor las decisiones públicas.

Finalmente, Martínez Mus ha señalado que el suelo industrial "no es solo un recurso urbanístico, sino una palanca de empleo, de reindustrialización y de recuperación", al tiempo que ha defendido la importancia de planificar el crecimiento territorial apoyándose en datos e información accesible para todos los agentes implicados. Para ello, desde la Generalitat se trabaja, en colaboración con ayuntamientos y entidades de gestión, cámaras de comercio y asociaciones empresariales, en la elaboración de un inventario de suelos, parcelas y naves vacantes.

ASISTENTE IA Y BOLSA SUELO INDUSTRIAL

Entre las principales novedades, cabe destacar la identificación de las áreas industriales avanzadas, una figura contemplada en la Ley de Áreas que permite localizar aquellas que cuentan con servicios e infraestructuras de valor añadido.

Asimismo, se trata del primer visor cartográfico que incorpora inteligencia artificial para optimizar la búsqueda de suelo industrial, al ofrecer un asistente virtual de IA que guía y agiliza la consulta, y está disponible en 25 idiomas, han precisado durante la presentación.

La nueva herramienta también ofrece a los ayuntamientos un espacio para incorporar los datos que disponen sobre bolsas de suelo industrial en sus municipios. Además, la información se organiza por sector como unidad de referencia urbanística para el desarrollo y ejecución del suelo industrial e incluye por primera vez datos sobre la ubicación y características de las empresas implantadas, así como el tipo de actividad que desarrollan.