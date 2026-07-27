La Generalitat preve inaugurar la colección Sorolla en el Museu de la Ciutat a finales de enero de 2027 - GVA

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat prevé, "si las previsiones se cumplen", que la inauguración de la Colección Sorolla de la Hispanic Sociey of America en València se celebre a finales de enero de 2027, en el Museo de la Ciutat.

Hoy mismo, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha anunciado que ha sacado a licitación pública el contrato para el transporte de las más de 200 obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Sociey of America para su exhibición en València.

El plazo de presentación de propuestas se ha abierto este lunes, con la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y finalizará el 1 de septiembre. Con un presupuesto base de licitación de 404.236,80 euros, la empresa adjudicataria asumirá las tareas de embalaje, recogida, transporte y entrega de las obras.

Si todas las previsiones se cumplen, la Generalitat "podría inaugurar la Colección Sorolla de la Hispanic Sociey of America en València a finales de enero del próximo año, en el Museo de la Ciudad", avanzan desde el organismo.

La licitación del transporte constituye el inicio de los trabajos para la llegada de la mayor colección de Sorolla que se ha visto en la ciudad.

En el marco del Acuerdo que la Generalitat y el Ayuntamiento de València han suscrito con The Hispanic Society Museum and Library, y tras recibir la delegación de competencias por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, el Consorci de Museus gestionará la llegada y exhibición de las obras en el Museo de la Ciudad, por su amplia experiencia con treinta años dedicada a la gestión y coordinación expositiva.

En virtud de este acuerdo, el Consorci de Museus asume el traslado y montaje de las obras objeto de exposición, así como el diseño museográfico de la muestra; la mejora y refuerzo del sistema de iluminación expositiva; la dotación de personal de recepción, venta y gestión de entradas y 'merchandising'; la dotación de personal de sala necesario para la atención al público y control de las salas expositivas; además del diseño y la ejecución del programa educativo y de promoción de la colección.

En este sentido, el Consorci de Museus trabaja desde hace meses en el diseño expositivo, encargado al arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra, y la adecuación de la zona de almacenes del Museo de la Ciudad, entre otras actuaciones.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha señalado, en un comunicado, que, tras seis meses de intenso trabajo, se inicia la producción expositiva en torno a los fondos de la Hispanic, "que posicionará a la ciudad de València en el mapa internacional del arte contemporáneo".

Asimismo, ha agradecido la confianza depositada en la institución museística, "tanto por parte de las administraciones implicadas en el proyecto, Generalitat y Ayuntamiento de València, como por parte de la Hispanic Society of America, y la Comisión de expertos reunidos en la Comisión Científica creada al efecto".

VARIOS ENVÍOS

El traslado de las obras procedentes de la sede de la Hispanic Society en Nueva York se realizará en varios envíos, de acuerdo con los requisitos de seguridad y las condiciones establecidas por las compañías aseguradoras. Está previsto que la totalidad del conjunto llegue al Museo de la Ciudad a lo largo del mes de noviembre.

La contratación del transporte de estas piezas reviste una gran complejidad y deberá ajustarse a los más estrictos protocolos de conservación y seguridad. El proceso incluye la supervisión de los materiales y sistemas de embalaje, que deberán cumplir las normas ISO aplicables y contar con mecanismos de control climático y protección antivibración.

Además, comprende el transporte aéreo y terrestre de las obras, así como el acompañamiento de personal especializado --correos de arte-- encargado de supervisar las piezas durante todas las fases del traslado y de garantizar el cumplimiento de los demás requisitos técnicos y de conservación.

El conjunto de obras de Joaquín Sorolla y Bastida conservado en la Hispanic Society Museum & Library es la colección más completa de la producción del artista fuera de España, tanto por su amplitud tipológica como por su continuidad cronológica.

Desde una perspectiva patrimonial, la relevancia del fondo no reside únicamente en la calidad individual de las obras, sino en su carácter de conjunto coherente, que permite abordar de forma excepcional la producción del artista, así como una lectura continua de su evolución, desde finales del siglo XIX hasta las últimas etapas de su carrera.

Las empresas que se presenten a la licitación del contrato de transporte podrán solicitar el listado completo de obra al Consorci de Museus, en los términos que establecen los pliegos del contrato.