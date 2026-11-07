La Generalitat promociona la oferta de cicloturismo de la Comunitat en la feria Pedal Spain de Zaragoza

La Generalitat promociona la oferta de cicloturismo de la Comunitat Valenciana en la feria Pedal Spain de Zaragoza - GVA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, participa del 6 al 8 de noviembre en Pedal Spain 2026, una feria especializada en cicloturismo que se celebra en la Sala Multiusos de Zaragoza y que reúne a destinos, empresas y profesionales del sector del turismo en bicicleta.

La Comunitat Valenciana cuenta con un espacio expositivo propio destinado a dar a conocer los recursos turísticos del territorio y promocionar su amplia oferta de experiencias vinculadas al ciclismo, tanto desde una perspectiva turística como comercial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Entre las principales acciones destaca la participación en un 'workshop' con turoperadores especializados, que ha permitido presentar la oferta cicloturista de la Comunitat Valenciana, establecer contactos comerciales y explorar nuevas oportunidades de colaboración con profesionales interesados en incorporar estas propuestas a sus programaciones.

El espacio expositivo de la Comunitat Valenciana cuenta también con la presencia de Benidorm y la Diputación de Castellón, así como de empresas adheridas al programa CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana, que tienen la oportunidad de dar visibilidad a sus productos y promocionar las rutas, itinerarios y experiencias cicloturistas que ofrecen en el territorio valenciano.

Pedal Spain ofrece un programa de actividades que incluye experiencias, rutas, talleres, charlas y propuestas dirigidas tanto a profesionales del sector como a aficionados y familias, lo que convierte esta cita en un escaparate para la promoción y comercialización de destinos y productos especializados en turismo en bicicleta.

Con su presencia en esta feria, Turisme Comunitat Valenciana busca reforzar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino de referencia para la práctica del cicloturismo en el mercado nacional y poner en valor la diversidad de sus paisajes, sus recursos naturales, su red de infraestructuras y la variedad de experiencias que ofrece a los aficionados a la bicicleta.

Asimismo, esta participación permitirá identificar nuevas oportunidades de negocio y colaboración con entidades, marcas y colectivos especializados, así como conocer tendencias del sector y buenas prácticas de otros destinos que contribuyan al desarrollo y la mejora de la oferta cicloturista valenciana.

Con esta iniciativa, la Generalitat refuerza su apuesta por el turismo activo y sostenible y por la diversificación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana. El cicloturismo favorece el descubrimiento de los destinos de interior, contribuye a poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico y permite ampliar las oportunidades de actividad turística durante todo el año.