La Generalitat proyecta el primer parque fluvial de la provincia de Alicante en el barranco del Juncaret

El comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida (c) - GVA

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, ha anunciado este viernes que el Consell ha proyectado el primer parque fluvial de la provincia de Alicante en el barranco del Juncaret.

La futura infraestructura tendrá un área verde de esparcimiento para la ciudadanía con tres lagunas interconectadas y que permitirá "proteger" a los municipios de Mutxamel y Sant Joan de posibles inundaciones que pueda haber en el futuro, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Mérida ha destacado que "este proyecto supone un paso decisivo para transformar un espacio vulnerable en una infraestructura verde capaz de proteger a la población frente a episodios de lluvias intensas" y ha subrayado que la actuación "permite" anticiparse a "futuros efectos climáticos, combinando seguridad con recuperación ambiental".

La Generalitat planea destinar a este proyecto, en el que se estudia también la participación de los ayuntamientos de Mutxamel y Sant Joan d'Alacant, diez millones de euros.

La iniciativa contempla la construcción de un colector, "que reducirá el efecto del incremento de caudales en el barranco", y de tres lagunas interconectadas, "alimentadas con el agua de lluvia que canalizará el colector", que permitirán "ir decantando el agua y filtrándola de impurezas, generando así un efecto de parque fluvial".

"MEJORA EL ENTORNO"

En este sentido, el comisionado para la Recuperación ha señalado que, con el proyecto, "no solo" se da "respuesta a un problema histórico de inundaciones", sino que se genera "un nuevo espacio natural que mejora el entorno y aporta valor social a los municipios, ya que alrededor de esta infraestructura se generará además un parque abierto a la ciudadanía con recorridos, senderos y ciclorrutas, que aumentará la disponibilidad de áreas medioambientales en la zona".

Asimismo, el proyecto contempla evitar "el vertido directo de los primeros caudales del barranco, que pueden transportar residuos, a las playas de la zona", ya que el agua bajaría filtrada "tras pasar por el colector y las tres lagunas, que contarán con vegetación autóctona fluvial". De este modo, "se mejorará la calidad del agua de las playas de todo el litoral de la ciudad de Alicante", según el Consell.

Mérida ha puesto en valor el "impacto global" de la actuación y la colaboración institucional: "Estamos ante un ejemplo de cómo la inversión pública puede generar soluciones integrales, protegiendo a los municipios, mejorando nuestras playas y creando nuevos espacios de uso ciudadano".

"COORDINACIÓN"

También ha resaltado que la "coordinación" entre administraciones ha sido "clave" para hacer realidad "una iniciativa estratégica para el litoral alicantino" y se ha referido a que "la mejora de la calidad del agua" permitirá disponer de playas "más seguras y confiables", tanto para los vecinos como para los visitantes, "lo que beneficiará al turismo de playa, uno de los principales motores económicos de Alicante".

Desde la Generalitat han incidido en que el proyecto "permitirá recuperar 60.000 metros cuadrados de zona verde para convertirlos en un parque fluvial que contará con zonas de laminación de caudales y con tanques de tormenta".

Respecto a las tres zonas verdes lacustres conectadas, el primer lago tendrá una superficie de 3.260 metros cuadrados; el segundo, 2.132, y, el tercero, 3.312. Por su parte, el colector, de 1,6 kilómetros de longitud, transcurrirá en paralelo al trazado del túnel de la A-7 a su paso por Mutxamel y tendrá de un caudal de diseño de 18,04 metros cúbico por segundo y un volumen de retención máxima de 20.159 metros cúbicos, "lo que supone una capacidad de retención del caudal de diseño de 18 minutos".