La Generalitat recibe 640 solicitudes de ayuda por parte de afectados y familiares de fallecidos en la dana

Archivo - Velas para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025, en Paiporta, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell celebrado este viernes ha tomado razón del informe que recopila los datos referentes a las solicitudes de ayudas presentadas por parte de familiares de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 y de afectados con incapacidad absoluta y permanente, que confirma que se han alcanzado las 640 peticiones. Las riadas dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de València.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó este lunes, 25 de mayo. Desde la Dirección General de Atención a las Víctimas del Comisionado para la Recuperación, se lanzará este mismo viernes la primera propuesta de resolución, centrada en los familiares de las víctimas mortales, y se resolverá tras las alegaciones. Durante el verano se espera tener el grueso de expedientes resueltos, según ha informado la Generalitat.

Del total de peticiones de ayuda recibidas, 488 corresponden a daños personales por fallecimiento -ya que diferentes familiares de una misma víctima pueden presentar la solicitud- y 152 tienen su origen en daños personales por incapacidad. El importe de cada ayuda, contemplado en el decreto 23/2026 de 20 febrero del Consell, es de 80.000 euros por víctima.

En los supuestos de fallecimiento, la ayuda se divide en partes iguales entre los beneficiarios que la hayan solicitado y tengan derecho: el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera análoga relación de afectividad; los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona contemplada como cónyuge o pareja; y, en su defecto, los padres. Si no existieran estos, podrán acceder a la ayuda los ascendientes de segundo grado y, en último término, los hermanos.

En caso de incapacidad absoluta y permanente declarada por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y causada directamente por el temporal de lluvia de octubre de 2024, será beneficiaria la persona declarada en dicha situación.

Estas ayudas directas son compatibles con otras subvenciones e indemnizaciones procedentes de administraciones públicas o entidades privadas, como ejemplo, seguros. Además, no tributan en la declaración de la renta.

MÁS DE 400 COMUNICACIONES

De forma paralela a la tramitación administrativa de los expedientes, desde la Dirección General de Atención a Víctimas y Afectados se ha desarrollado también una labor de información y acompañamiento a las personas afectadas.

Así, se han atendido más de 400 llamadas y correos electrónicos relacionados con la tramitación de estas ayudas para proponer información, orientación personalizada y apoyo directo en la preparación y presentación de las solicitudes.

Estas ayudas se enmarcan en la nueva fase del Plan Endavant de la Generalitat iniciada en 2026, que "prioriza a las personas y la atención social directa junto a actuaciones en vivienda, empleo, industria, medio ambiente e infraestructuras estratégicas, y que considera necesario articular una respuesta específica para las familias de las personas fallecidas y gravemente afectadas", señala la Generalitat.