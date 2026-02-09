La Generalitat sacará 2.671 plazas en la Oferta de Empleo Público de de 2026, 1.603 por oposición libre

Archivo - Exámenes de oposiciones - GVA - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat sacará 2.671 plazas en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026, de las que el 60% (1.603 plazas) será de turno libre a través de un proceso de oposición, mientras que el 40% (1.068 plazas) será de promoción interna a través de concurso-oposición. De estas últimas, 934 plazas son de promoción interna ordinaria y 134 plazas de promoción interna específica.

Esta oferta, que fue aprobada el pasado 3 de febrero en la Mesa Sectorial de Función Pública con el respaldo unánime de los sindicatos y ha aprobado hoy el pleno del Consell, pretende reforzar la estabilidad del empleo en la Generalitat y por tanto reducir la temporalidad. Así, se contemplan 571 plazas para la reposición de efectivos.

Asimismo, se reserva un 10% (267 plazas) del total de plazas ofertadas para personas con discapacidad. En concreto, un 5% (134 plazas) serán para personas con discapacidad física, un 3% para discapacidad intelectual y un 2 % para enfermedad mental.

De acuerdo con la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, las plazas no cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la Oferta de Empleo Público que las hubiera autorizado.

La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden. Esta previsión será aplicable a las convocatorias de procesos selectivos derivadas de ofertas de ejercicios anteriores a 2026, incluidas las que ya hayan sido publicadas.

Del mismo modo, las convocatorias preverán que las plazas destinadas a promoción interna ordinaria que resulten desiertas tras cada uno de los procesos selectivos se acumularán a la correspondiente convocatoria de turno libre, al computarse dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos.

Los procesos selectivos derivados de esta oferta deberán ser convocados por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de este decreto.

Igualmente, las convocatorias deberán incluir como criterio de desempate, antes del sorteo o primera letra del apellido, la resolución en favor de la mujer en el caso de que dicho sexo estuviera infrarrepresentado dentro del colectivo de personas que formen parte del cuerpo o escala objeto de la convocatoria.

CONVOCATORIAS PARA 49 CUERPOS Y ESCALAS

En su conjunto, la OPE 2026 contempla convocatorias para 49 cuerpos, escalas y agrupaciones profesionales de la Administración de la Generalitat. El mayor número de plazas ofertadas es el de las correspondientes al Cuerpo Auxiliar con 500 plazas (245 de turno libre y 255 de promoción interna) y el de la Agrupación Profesional Funcionarial (APF) de subalterno con 400 plazas de turno libre.

También son numerosas las del Cuerpo Administrativo con 250 plazas (122 por turno libre y 128 por promoción interna); el Cuerpo Especialista de Atención Sociosanitaria, Educación Especial y Cuidados Auxiliares de Enfermería, en la escala Educación Especial, con otras 200 plazas (97 de turno libre y 103 de promoción interna), así como el Cuerpo Técnico de Gestión de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en la escala técnica de Gestión en Educación Infantil, con 134 plazas de promoción interna específica.

Asimismo, se incluye un número significativo de plazas del Cuerpo Superior de Administración con 120 plazas (58 por turno libre y 62 por promoción interna); el Cuerpo de Servicios Auxiliares en la escala de Auxiliares de Enfermería también con 120 plazas (58 de turno libre y 62 de promoción interna); la Agrupación Profesional Funcionarial de Ayudante de Residencia/Servicios con 117 plazas por turno libre y el Cuerpo Técnico Facultativo de Acción Social, Administración de Servicios Sociales y Sociosanitarios en la escala Educación Social con 75 plazas (37 de turno libre y 38 de promoción interna).

PREVISIÓN PARA 2027

Este decreto también contempla la previsión de 1.116 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2027 para un total de 35 cuerpos, escalas y agrupaciones profesionales de la Administración de la Generalitat.

El mayor número de plazas que se prevé ofertar en la OPE de 2027 corresponde al del Cuerpo Auxiliar con 300 plazas; el Cuerpo Administrativo con 250 plazas; la Agrupación Profesional Funcionarial de Subalterno con 140 plazas, así como el Cuerpo Superior de Administración con 120 plazas.