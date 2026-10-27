La gigafactoría de vivienda industrializada de Cecotec se instalará en Almussafes

Imagen de archivo de un edificio de Cecotec. - CECOTEC

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Cecotec y el Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) han formalizado la firma de un protocolo de actuaciones para impulsar en el municipio la implantación de una gigafactoría dedicada a la construcción industrializada de viviendas a gran escala.

Supeditado a la preceptiva tramitación administrativa y urbanística, este proyecto estratégico --cuya implantación se adelantó el pasado mes de julio-- aspira a consolidarse como "una de las instalaciones de referencia en edificación modular de Europa, con una inversión prevista de 150 millones de euros por parte del holding de origen valenciano y la creación de alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos", destaca la empresa en un comunicado.

La futura planta se proyecta sobre el nuevo sector ZND-IN1, incluido en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almussafes --actualmente a punto de ser aprobado definitivamente--, que pondría a disposición del proyecto una superficie superior a los 515.000 m2, un espacio pensado específicamente para albergar infraestructuras industriales de gran formato y alta tecnificación.

El proyecto nace con el objetivo de dar "un salto de escala en el sector residencial, trasladando a la edificación los procesos propios de la industria avanzada por medio de la automatización, robotización y digitalización", aseguran sus impulsores.

Una vez operativa a pleno rendimiento, la previsión técnica es que la planta alcance una capacidad de producción de hasta 6.000 viviendas anuales, equivalentes a 500.000 m2 de construcción al año aproximadamente. Para ello, operará bajo el estándar de industrialización de grado 6, el más avanzado del sector, en el que en torno al 95% del inmueble se elabora, equipa y verifica en fábrica antes de su ensamblaje en parcela.

Este modelo productivo --explican-- permite acortar los plazos de entrega a una media de tres meses y eliminar los riesgos de sobrecostes por inflación en obra. De este modo, la gigafactoría se pondrá al servicio de promotores, administraciones públicas, inversores y profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales, garantizando certidumbre absoluta en presupuestos y calendarios de ejecución cerrados.

Para Cecotec, esta infraestructura supone "aplicar su modelo contrastado de eficiencia productiva y escalabilidad a un mercado tensionado por la falta de capacidad de respuesta".

El CEO y fundador de Cecotec, César Orts, declara: "El acceso a la vivienda es el gran reto socioeconómico de nuestra generación. La construcción convencional carece de la capacidad productiva necesaria para abastecer la demanda y contener los precios, y la industrialización es la clave para edificar con rigor técnico, calidad, rapidez y costes competitivos".

"En Cecotec -continúa-- sabemos cómo optimizar procesos industriales masivos y queremos poner esa experiencia al servicio de una solución real, sostenible y de referencia desde la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el alcalde de Almussafes, Toni González, ha puesto en valor el alcance del acuerdo y el atractivo industrial de la localidad. "Estamos ante una oportunidad histórica para Almussafes. Durante décadas hemos construido un municipio profundamente industrial y ahora tenemos que ser capaces de dar el siguiente paso: mantener nuestra fortaleza, pero también diversificarla y atraer nuevos sectores capaces de generar empleo, inversión y futuro", ha aseverado el primer edil, que incide en que la magnitud del proyecto "puede marcar un antes y un después para el municipio".

"ESTRATÉGICA CONECTIVIDAD"

Cecotec enfatiza que ha elegido Almussafes por su "estratégica conectividad por carretera y ferrocarril" --con enlace directo al Puerto de Valencia y al Corredor Mediterráneo--, así como por su arraigada cultura industrial, que garantiza mano de obra cualificada y un tejido empresarial consolidado.

Con una tasa de desempleo local situada actualmente en torno al 7%, la actividad de la futura planta "abre un escenario de enorme trascendencia para el municipio, con el horizonte de avanzar hacia el pleno empleo", aseveran.

Para canalizar estas oportunidades, el protocolo formaliza la colaboración con la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del Ayuntamiento de Almussafes, que prestará servicios de intermediación laboral y apoyo en la difusión de los procesos de selección.

A través de este mecanismo, se coordinarán acciones específicas de formación que permitan adaptar la capacitación profesional a los perfiles técnicos requeridos por el proyecto, garantizando en todo caso la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo.

Asimismo, el grupo Cecotec manifiesta su voluntad de "favorecer, siempre que los perfiles profesionales y las necesidades técnicas lo permitan, la difusión de sus ofertas de empleo en la localidad y su área de influencia, así como la participación de proveedores e industria auxiliar de la zona".

El protocolo suscrito define la hoja de ruta preliminar para coordinar los trabajos técnicos y urbanísticos entre ambas partes. En este marco, el desarrollo del proyecto queda supeditado a la tramitación y aprobación de los procedimientos administrativos oportunos conforme a la legislación vigente.

La materialización de las instalaciones y el inicio de la actividad se estructurarán de forma progresiva a lo largo de los próximos ejercicios, a medida que concluyan favorablemente las preceptivas fases administrativas y sectoriales.