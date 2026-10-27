El Gobierno destaca que se han abonado más de 10.000 millones para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana

Comisión DANA - GOBIERNO ESPAÑA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha anunciado que ya ha superado la cifra de 10.000 millones de euros abonados para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este martes la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana, en la que se ha realizado un balance de las medidas impulsadas por el ejecutivo en estos dos años para la reconstrucción de los territorios afectados.

De acuerdo a los datos facilitados por la administración central, el importe total abonado es de 10.028 millones de euros destinados a la recuperación.

Para Torres, "estas cifras dan cuenta de la dimensión del esfuerzo económico desplegado por el Gobierno de España para atender a las personas afectadas, recuperar la actividad económica y reconstruir infraestructuras mejor preparadas".

"La respuesta del Gobierno --prosiguen en un comunicado-- combina ayudas directas, indemnizaciones, financiación para empresas, transferencias a las entidades locales y actuaciones de reconstrucción en ámbitos esenciales como el transporte, el abastecimiento de agua, la agricultura, la vivienda y los servicios públicos".

En este punto, destacan los 4.661 millones de euros abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros, que ha supuesto una de las principales vías de recuperación económica para hogares, empresas y propietarios de bienes dañados, al igual que las indemnizaciones del Ministerio del Interior para paliar daños personales, enseres, viviendas, establecimientos y corporaciones locales, cuyos expedientes, ya están resueltos en un porcentaje superior al 98%.

También se han activado "medidas inéditas" hasta el momento, como el ingreso a 78 ayuntamientos de 1.745 millones de euros para la reconstrucción, por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lo que representa el 100% de la financiación y sufragado por adelantado.

"Este esfuerzo ha permitido que ya estén en marcha más de 1.100 proyectos de reconstrucción por valor de 1.400 millones de euros", recalcan desde Política Territorial.

A esta inversión se suman otras líneas de apoyo a las entidades locales, como El Plan EDIL DANA, con 273 millones de euros, procedentes de fondos europeos, a 95 entidades locales para financiar la reconstrucción y modernización de infraestructuras.

"ESCUDO SOCIAL Y ECONÓMICO"

En cuanto al "escudo social y económico", recalcan que se han desplegado diferentes planes de empleo por 130 millones de euros, además de los ERTE, con casi 34.000 trabajadores beneficiarios. Para autónomos y pequeñas empresas se han activado más de 347 millones de euros en ayudas directas, atendiendo ya a más de 27.000 solicitudes.

Asimismo, se han firmado 168 contratos de cesión gratuita de inmuebles de la SAREB para realojar a familias afectadas, además de la adquisición de viviendas por CASA 47 y el impulso de medidas para ampliar la oferta de alquiler asequible.

Junto al apoyo desplegado para el ámbito industrial, con los mecanismos Reinicia+ FAIIP DANA (650 millones de euros) y Reinicia+ FEPYME DANA PLUS (300 millones), el Gobierno también ha puesto en marcha instrumentos específicos para facilitar la recuperación de otros sectores, como el turístico, y para impulsar la innovación empresarial en zonas afectadas.

Las medidas activadas por el Gobierno de España "han permitido la concesión de más de 42.000 ayudas para la adquisición de vehículos con el Plan Reinicia Auto+, con un importe total de 221 millones de euros", sostienen.

En la recuperación de la movilidad, se ha actuado en tiempo récord restituyendo infraestructuras estratégicas y reforzando la resiliencia del territorio ante futuros episodios de inundaciones, gracias a los 401 millones desplegados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los 597 millones del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

En el sector agrario, continúan, "el esfuerzo económico y humano ha permitido la mejora de caminos rurales, comunidades de regantes y explotaciones agrarias, con un importe total ejecutado de 236,57 millones de euros".

En la misma línea, exponen que "el apoyo del Gobierno se ha traducido también en 4.74 millones de euros en ayuda para estudiantes no universitarios, subvenciones extraordinarias para reforzar servicios sociales municipales e incremento de la colaboración con entidades en el ámbito de la salud mental con más de 800 intervenciones comunitarias".