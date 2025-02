Gobierno y Generalitat se piden colaboración y lealtad en la primera comisión para la reconstrucción tras la dana

Torres acepta la propuesta de Gan Pampols de crear un órgano mixto de coordinación

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, han llamado a la "lealtad" y a la "colaboración y cooperación absoluta", respectivamente, por parte de Gobierno y de la Generalitat para afrontar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana.

Así lo han trasladado ambos, Torres en una rueda de prensa y Pampols en declaraciones a los medios, este lunes por la tarde al finalizar la primera reunión del comité de expertos constituido por el Gobierno para la reconstrucción tras la dana. En esta reunión han participado una treintena de expertos, así como la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el comisionado para la reconstrucción, José Mª Ángel.

Torres ha explicado que en este comité participan representantes de la sociedad civil y de otros ámbitos como territorio, ingeniería rural o agroalimentaria, medio ambiente, emergencias climáticas, geología, infraestructuras hidráulicas, igualdad, salud mental, inteligencia artificial o análisis de datos, junto a seis colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, colectivos del Tercer Sector y representantes empresariales y sindicales.

"Todos van a aportar de manera altruista su conocimiento, su experiencia y su sapiencia para la reconstrucción en la Comunitat Valenciana. Es la sociedad real a la que vamos a escuchar para que aporte medidas, soluciones y respuestas", ha manifestado, y se ha mostrado convencido de que "va a dar muy buenos resultados".

Según el ministro, el objetivo será trazar "una estrategia" con "las líneas a seguir para la reactivación social, económica y anímica de la zona", además de recomendaciones ante futuras crisis.

LAS AYUDAS QUE PROMETIÓ SÁNCHEZ A LOS ALCALDES

Por otro lado, Torres ha destacado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden de las ayudas de 1.745 millones de euros para reconstruir las infraestructuras municipales dañadas por la dana, algo a lo que "se comprometió" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con los alcaldes afectados.

Se subvencionará "el cien por cien de los daños", a diferencia de otras catástrofes en las que el Estado aportaba la mitad, y se hará "por adelantado". "Los municipios van a tener esos fondos en las próximas semanas", ha garantizado, tras lo que los ayuntamientos podrán licitar las obras y acordar su ejecución con la empresa pública Tragsa.

El titular de Política Territorial ha prometido que el Gobierno pondrá a disposición de los ayuntamientos "el máximo de las flexibilidades", con la previsión de que el próximo 3 de marzo puedan presentar los proyectos de reconstrucción de infraestructuras municipales contando con los fondos del Estado.

Serán, ha apuntado, "más de 370 obras de reparación, restitución y reconstrucción" de centros municipales administrativos, ayuntamientos, instalaciones culturales o deportivas, escuelas infantiles, centros de atención social, mercados municipales, cementerios, centros de Policía Local o de Protección Civil, instalaciones de transporte y centros asistenciales.

"DEMOSTRAMOS Y EXIGIMOS LEALTAD"

Respecto a la petición del Gan Pampols de crear una comisión mixta, Torres ha explicado que ha hablado "un par de minutos" con el vicepresidente y le ha trasladado la intención del Gobierno de coordinarse con la Generalitat en la fase de reconstrucción, con la "máxima" voluntad y esfuerzo: "Haremos el máximo que esté en nuestra posibilidad para aliviar, ayudar y reconstruir esta comunidad".

Ahora bien, ha remarcado que todavía está vigente el nivel 2 de emergencia y sigue reuniéndose el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). "Una vez que esa emergencia desaparezca como tal, el Gobierno va a seguir haciendo lo que lleva haciendo desde el principio: tendiendo la mano en el órgano o los órganos que sean precisos, con la lealtad que demostramos. Y, como la demostramos, tenemos el derecho también a exigirla".

"Tendemos la mano a que la respuesta sea la de todas las instituciones remando hacia el mismo lugar, y con la misma fuerza y voluntad, del mismo modo que también, lógicamente, denunciamos cuando se producen afirmaciones que no entran dentro de lo que es la verídica y la veraz información que precisa cualquier ciudadano", ha expuesto en alusión a las críticas del Consell al Gobierno por "decir que hay ayudas que tienen que devolverse cuando la mayoría son a fondo perdido".

Y ha enfatizado: "No juguemos con el sufrimiento de las personas. No hagamos que la gente no pida los anticipos porque pensaba que tenían que devolver esos fondos o que había intereses, porque eso es mentira".

Sobre quién presidiría esa comisión mixta, Torres ha indicado que Gan Pampols "ni siquiera" le ha hablado de ello, aunque ha "agradecido" que el vicepresidente quiera que sea él.

PAMPOLS: "YO NO ESTOY AL RIFIRRAFE POLÍTICO"

Por su parte, el vicepresidente segundo ha destacado que "la reunión ha ido extraordinariamente bien" y ha garantizado que él no está centrado en el "rifirrafe político".

Gan Pampols ha pedido "cooperación plena" por parte del Gobierno y ha trasladado su idea de crear una comisión mixta en la que estén representados el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos. Una comisión que cree que debería presidir el ministro Torres, quien según él no tendrá "ningún problema" con activarla.

Preguntado por cuándo se constituiría esa comisión, ha indicado que primero debe reunirse con el comisionado del Gobierno, José Mª Ángel, para establecer las prioridades, mientras continúa "la desescalada progresiva de los municipios" afectados.

En cuanto a los plazos que estima para la reconstrucción, el vicepresidente ha constatado que sería "un milagro" ponerle fecha, aunque a corto plazo rondaría "los próximos tres o seis meses", a medio plazo "entre seis meses y dos años" y "a largo plazo va más allá".

"Habrá una parte que será visible: que todas las afecciones que dieron lugar a la emergencia habrán desaparecido, en el sentido de que se habrá recuperado la inmensa mayoría de las actividades que se hacían antes, el 28 de octubre", ha explicado.

LOS AUTÓNOMOS AFECTADOS, LA PRIORIDAD

Pero ha señalado que también habrá que mejorar infraestructuras y acometer "cambios de mucho más calado". Hasta entonces, ha asegurado que la fase de diagnóstico "está en proceso de finalización" y que la prioridad es atender a los autónomos y las micropymes afectadas, con las que se reunirá este martes.

Al respecto, ha apostado por estudiar junto al comisionado del Gobierno la posibilidad de lanzar nuevas líneas de crédito para los autónomos afectados, con el objetivo de darles "resiliencia" y que puedan volver a trabajar.

De cara al futuro, ha abogado por actualizar el Plan Hidrológico Nacional teniendo en cuenta la situación de la Comunitat Valenciana y del resto de la fachada mediterránea, que "está más expuesta" a los desastres climáticos.