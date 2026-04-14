El Gobierno prevé crear unas 200 viviendas para alquiler “asequible” en zona dana mediante cesión de suelo municipal

CASA 47 presenta el programa de construcción de vivienda asequible a los municipios afectados por la dana que cedan suelo - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa estatal de vivienda, Casa 47, prevé crear alrededor de 200 viviendas para alquiler “asequible” en municipios afectados por la dana en la provincia de Valencia, mediante la convocatoria de 22,8 millones de euros para construir estos pisos gracias a la cesión de suelo municipal por parte de los ayuntamientos.

Esta convocatoria priorizará las localidades con mayor tensión residencial. Una vez construidos, los pisos se destinarán a alquiler "asequible" con un precio que permita que los inquilinos no tengan que destinar más del 30% de sus salarios.

Así lo ha explicado la directora de la entidad, Leire Iglesias, tras presentar a representantes y técnicos de los ayuntamientos afectados este plan de movilización de suelo municipal para la promoción de vivienda protegida en alquiler asequible. En la reunión han participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez.

“No nos vamos a limitar a construir las viviendas en los municipios que nos cedan suelo: gestionaremos estas viviendas con procesos de selección públicos, transparentes, iguales y ante notario que garanticen la igualdad de acceso a la vivienda a todos los ciudadanos”, ha manifestado Iglesias.

Respecto a los plazos de la convocatoria, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 9 de mayo para ofertar sus suelos, tras lo que se decidirá “cuáles son los mejores para desarrollar viviendas” mediante concurrencia competitiva. Se priorizarán “aquellos sitios donde los precios de mercado dan menos oportunidades para la ciudadanía”.

Seguidamente habrá un segundo plazo, entre el 9 de mayo y el 9 de septiembre, en el que los municipios que tengan solares que permitan construir aproximadamente entre 30 y 60 viviendas y que sean “aptos”, que estén en zonas que estén urbanizadas, Casa 47 podrá edificar en ellos “mediante adjudicación directa”.

Será a partir del 9 de septiembre cuando comenzarán las obras, ya que la directora de la entidad ha subrayado que el presupuesto de 22,8 millones está consignado y, por tanto, no habrá que “esperar a nada más”.

La directora de Casa 47 cree que hay “mucho interés” por parte de los ayuntamientos por sumarse a la convocatoria, con lo que espera que lleguen los ofrecimientos de suelo “lo antes posible”. “Hablamos de vivienda en alquiler, al menos durante 30 años, pero hablamos de vivienda a precio asequible siempre, durante toda su vida”, ha aseverado.

POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO

Preguntada por el precio que tendrán las viviendas, ha remarcado que no puede decir una cantidad unitaria para todos los municipios, pero ha garantizado que “en cualquier caso, siempre” se velará porque ningún ciudadano destine más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, como establece la Ley de Vivienda, y será “por debajo del precio del mercado”.

Según ha expuesto, se tendrá en cuenta la renta media de cada municipio y en base a ella se establecerá cuál es el 30% de esfuerzo financiero, que será “el precio máximo que tienen que pagar los ciudadanos”.

En cuanto a las estimaciones del plan, Iglesias ha señalado que serán aproximadamente “cuatro o cinco promociones, unas 200 viviendas”, aunque dependerá de las características del suelo porque “no es lo mismo tener que hacer excavaciones que tener una geometría muy cuadrada o muy fácil”.

Todas estas viviendas, cuya promoción y edificación estará financiada en su totalidad por Casa 47, pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. La entidad actuará en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

INTERÉS DE ALAQUÀS Y ALDAIA

Entre los ayuntamientos participantes en la reunión, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha valorado positivamente la convocatoria, ante la necesidad "acuciante" de vivienda en zona dana, y ha avanzado que estudiarán los requisitos para poder presentar "algún solar" donde se pueda edificar.

Guillermo Luján (Aldaia) ha coincidido en que es un plan "muy interesante" y, aunque ha explicado que en su localidad no disponen de suelo actualmente, se ha interesado por esta y otras iniciativas que permitan a los vecinos "quedarse a vivir en su pueblo" tras la dana.

PRIMER SORTEO PARA ACCEDER A VIVIENDAS YA TERMINADAS

Por otro lado, la directora de Casa 47 ha explicado que todavía hay 22 familias afectadas por la dana que residen en viviendas del Estado en situación de realojo, con periodos de carencia que se mantendrán "tanto tiempo como sea necesario" para estas personas.

En cuanto a las viviendas ya finalizadas cedidas por el Estado para alquiler "asequible" en municipios afectados por la dana, a mediados de mayo se celebrará el sorteo de los primeros 67 pisos, que estarán a disposición de la ciudadanía con contratos de hasta 75 años. Habrá un primer período de 14 años que se prorrogará cada siete años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de los requisitos de acceso.

DIFERENCIAS CON EL PLAN VIVE

Al ser cuestionada por el plan Vive de construcción de vivienda pública de la Generalitat mediante colaboración público-privada, Iglesias ha señalado que “hay diferencias” con los proyectos de Casa 47, que “invierte en vivienda pública para garantizar que el rendimiento sea sobre todo social”. ?”La mejor forma de garantizar los precios públicos es hacer inversiones públicas, no delegarlas en futuras rentabilidades del sector privado”, ha recalcado, con lo que cree que se trata de “dos modelos” diferentes.

Además, ha asegurado que la empresa estatal apuesta por mejorar la calidad de la construcción mediante la industrialización, con el objetivo de “garantizar mejores condiciones de seguridad, de salud y de incorporación de trabajadores jóvenes al sector de la construcción, que necesita un gran relevo generacional”. De hecho, ha indicado que “casi todas” sus licitaciones de redacción de proyectos da puntos adicionales a la construcción industrializada.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado el “compromiso” del Ejecutivo central con la necesidad de vivienda en la zona dana: “Casi 200 familias afectadas que perdieron absolutamente todo y se quedaron sin vivienda hoy pueden mirar al futuro con un nuevo proyecto de vida en viviendas del Gobierno de España”.