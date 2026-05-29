El Gobierno reitera que se acabará la legislatura y aboga por "seguir negociando" con sus socios

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en diversas ocasiones que se va a acabar la legislatura y ha abogado por "seguir negociando" con sus socios.

Así lo ha expresado el representante del Ejecutivo central, que este viernes ha participado en un acto en Paterna (Valencia), a preguntas de los medios sobre si se plantean un adelanto electoral a raíz de la últimas declaraciones públicas de PNV y Junts.

Hoy mismo, la portavoz de la formación catalana en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas ante la situación política actual y los supuestos casos de corrupción en torno al Ejecutivo, así como ha recalcado que su formación no está para "sostener" gobiernos españoles.

Interrogado por esta cuestión, España ha recordado que la decisión de ir a las urnas es del presidente del Gobierno y que este "ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que se va a acabar la legislatura".

Y, aunque ha rechazado hacer de "portavoz de los socios", ha defendido que "las medidas van saliendo". Ha puesto como ejemplo que este jueves hubo una "importante convalidación" de un real decreto ley en el Congreso de los Diputados sobre copago farmacéutico que va a beneficiar a "muchas familias y personas de bajos ingresos".

"Eso se votó ayer, no estoy hablando de hace un mes ni hace dos. Yo creo que los acuerdos siempre se toman y hay que seguir dialogando porque es lo que han decidido los ciudadanos", ha recalcado.

"Los ciudadanos han puesto el reparto que querían en el Congreso. Y la obligación del Gobierno y de sus socios es continuar dialogando. Están saliendo las medidas, incluso medidas muy positivas como la medida de ayer", ha resuelto.