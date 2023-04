Gómez aspira a ser una alcaldesa de València que "dé certeza y seguridad" con un "liderazgo abierto y de consenso"

Rechaza un "modelo sectario que solo habla para los suyos" y afirma que afronta la campaña "muy acompañada, muy arropada y muy fuerte"

La vicealcaldesa de València y candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha afirmado que aspira a ser una alcaldesa que "dé certeza y seguridad" y una responsable municipal con la que "cualquier persona se pueda sentir cómoda". Asimismo, ha señalado que pretende que el suyo sea "un liderazgo abierto, mayoritario y de consenso que no confronte, que no sea sectario".

De este modo, ha rechazado un "modelo sectario que solo habla para los suyos" y ha considerado, en una entrevista a Europa Press, que ese no es el de quien pretende dirigir un consistorio. "Es muy importante que quien quiere ser alcaldesa sea una persona conciliadora, abierta, dialogante, que dé certezas y seguridad y, sobre todo, con la que cualquier persona se pueda sentir cómoda", ha declarado.

Sandra Gómez ha agregado que en su camino para ser primera edil tiene como referencia al jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig. "Como alcaldesa, me gustaría ser como ha sido Puig presidente de la Generalitat, una persona en la que, con independencia de estar más cerca o no de su proyecto, confía la inmensa mayoría de los valencianos tanto por su labor y su gestión como por su talante", ha manifestado.

La también portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretaria general del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento ha considerado que "eso es motivo suficiente de confianza y de credibilidad". "Nosotros tenemos una forma de hacer política distinta, buscamos grandes mayorías. Desde una mirada progresista, pero para que cualquier persona se pueda sentir cómoda con el proyecto que representamos", ha apuntado.

Gómez ha aseverado que afronta la campaña electoral del 28M "muy acompañada, muy arropada" y "muy fuerte" y ha destacado el respaldo que percibe en la calle. "He hecho varias campañas y nunca he visto al Partido Socialista tan fuerte y con tanta buena disposición por parte de la ciudadanía" hacia sus proyectos, ha indicado.

Igualmente, ha apuntado que constata que "la gente no quiere volver atrás" ni "mirar al pasado". "Nos ha costado mucho pasar página a la tierra quemada que dejó el PP, de quiebra, de corrupción y de mala gestión", ha añadido.

La candidata socialista ha señalado que además observa "que la gente quiere un relevo también en el liderazgo del Ayuntamiento de València que lleve a la ciudad al futuro". "Con la fuerza y el empuje que yo puedo darle como alcaldesa", ha precisado.

Gómez se ha mostrado "muy contenta de la labor compartida" realizada por el gobierno progresista de la capital valenciana desde 2015 --primero con Compromís, PSPV y València en Comú y ahora con Compromís y socialistas--, pero ha afirmado que "es necesario hablar de un relevo que dé" a la ciudad "la fuerza y el empuje que necesita".

Así, ha insistido en la "certeza" que quiere transmitir y ha indicado que en València, "cuando la gente vote al PSOE sabrá" que su propuesta como "alcaldesa es Sandra Gómez", frente a "otras formaciones" con "más incertidumbre" y en las que "todo el mundo está pensando en otra cosa". "Yo tengo el compromiso con la ciudad. Siempre he tenido muy claro que mi principal prioridad política es la ciudad de València", ha añadido.

La cabeza de lista del PSPV ha considerado que sus ocho años como miembro del ejecutivo local --como vicealcaldesa y con responsabilidad en diferentes áreas-- le han dado "experiencia para saber la ciudad qué somos y hacia dónde la tenemos que encaminar".

"TENGO UN MODELO MUY CLARO"

"Tengo un modelo muy claro de València, para poder aprovechar todas las oportunidades y proyectarla. Quiero una València que sea capital del desarrollo mediterráneo y que aproveche el trabajo que hemos hecho estos ocho años para posicionarnos como una ciudad atractiva para atraer inversiones por nuestro talento y calidad de vida", ha señalado, a la vez que ha pedido "confianza y no volver atrás".

"La gente no quiere volver al pasado, a lo que representa el PP, que quebró las cuentas públicas y que era noticia por casos de corrupción", ha opinado, tras lo que ha afirmado que con gobiernos progresistas "la ciudad ha cambiado increíblemente".

Por otro lado, ha valorado la "apuesta del Partido Socialista" y de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por València y ha destacado que "ha hecho la inversión más importante" de los últimos años, la del "canal de acceso" ferroviario y con la que "se ha resuelto un problema histórico".

Gómez ha agregado que el "paso siguiente" será el desarrollo del túnel pasante. "Sé que la misma fuerza y empeño que ha puesto el presidente para el canal de acceso será la que pondrá para el túnel pasante", ha declarado. Igualmente, ha citado el soterramiento de las vías de Serrería y ha recordado que el proyecto para llevar a cabo esta actuación lo está redactando el Ministerio de Transportes.

Tras ello, ha hablado del PAI del Grao y ha indicado que "pocas cosas reflejan mejor las diferencias entre lo que representan PP y PSOE para la ciudad" como esta propuesta urbanística. Ha expuesto que mientras los 'populares' "dejaron un pufo, el circuito de F1" y "quieren una gran autopista urbana", los socialistas abogan por "un jardín para la ciudadanía" en el último tramo del nuevo cauce.

AMPLIACIÓN "CON TODAS LAS GARANTÍAS"

Respecto a la ampliación del puerto de València, la titular de urbanismo ha reiterado que "debe hacerse pero cumpliendo con todas las garantías jurídicas y medioambientales". "Nadie quiere un impacto negativo en nuestro patrimonio natural, al menos el PSOE no", ha subrayado.

"No queremos que --la ampliación-- sea una nueva ZAL, un empastre que nos dejó el PP. Nosotros tenemos que hacer las cosas mejor", ha apostillado, además de considerar necesario crecer "con garantías" para tener infraestructuras que aseguren el futuro. "Si no tuviésemos una infraestructura como el puerto, grandes inversiones como Volkswagen no habría venido a la Comunitat".

Gómez ha dicho que si se quiere "ser capital de la reindustrialización que vive la Comunitat" y que esta autonomía "vuelva a reindustrializarse" se deben "tener infraestructuras tan importantes como el puerto o el Corredor Mediterráneo".