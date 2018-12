Gómez (PSPV) defiende que 'Mongolia sobre hielo' se represente en La Rambleta con medidas de seguridad garantizadas

Publicado 30/11/2018 16:15:11 CET

Insta a celebrar una reunión entre Delegación de Gobierno, promotora y gestores del centro "antes de ceder" ante "amenazas y coacciones"

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha defendido este viernes la posibilidad de que el espectáculo 'Mongolia sobre hielo', previsto para este fin de semana en el centro cultural La Rambleta de la ciudad y cancelado por "motivos de seguridad" ante las amenazas de grupos de ultraderecha, pueda representarse en este espacio con las medidas de seguridad necesarias garantizadas.

En este sentido, Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha instado a celebrar una reunión entre la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, la promotora de la función y los gestores de este centro --público pero con gestión privada-- antes de "ceder" ante "amenazas y coacciones" como las citadas. De este modo, ha indicado que le gustaría que "se reflexionara sobre la idoneidad de suspender este espectáculo".

La también primera teniente de alcalde ha expresado su "más profunda preocupación" por la "amenazas" recibidas en Rambleta y ha destacado que esta es "la segunda vez que ocurre esto en la ciudad", en alusión a la suspensión hace algunas semanas en el Teatro Olympia de València de un montaje del cómico Dani Mateo tras recibir también amenazas de grupos de ultraderecha a raíz del gag que realizó en televisión en el que simulaba sonarse los mocos con la bandera de España.

"Tenemos que decir alto y claro que la ultraderecha no puede ganar la batalla de la libertad de expresión en nuestra ciudad. Y no solo de la libertad de expresión, de la libertad artística y de la libertad de ideas" también, ha manifestado Sandra Gómez, que ha considerado que por esto "tenemos que ser contundentes". Ha rechazado comportamientos "intolerantes" que llevan a suspender "funciones como 'Mongolia sobre hielo' o como la de Dani Mateo".

La responsable municipal ha explicado que este viernes, tras tener conocimiento de la cancelación del espectáculo previsto para este fin de semana en Rambleta, se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno para conocer "cómo estaba la seguridad" en caso de "la posible actuación" en de 'Mongolia' en este centro cultural.

Gómez ha afirmado que desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana le "confirman" que "pueden asegurar la seguridad" para que "esta actuación se desarrolle". No obstante, ha resaltado que la decisión de llevar a cabo o no la función en Rambleta "recae en la empresa que gestiona el espacio" y ha expresado su "apoyo, tanto a la productora como a los gestores del espacio porque nadie tiene por qué soportar ni amenazas ni coacciones".

Tras ello, la edil ha asegurado que le gustaría que "se reflexionara sobre la idoneidad de suspender este espectáculo". Ha aludido así al papel de la Policía Nacional para llevar a cabo "la vigilancia, el seguimiento y el control de los grupos de extrema derecha no solo en València sino en todo el país" y ha aseverado que este cuerpo está "preparado" y puede "garantizar el desarrollo del espectáculo".

Sandra Gómez ha opinado que de esa manera se garantizaría también que en la ciudad "sigue existiendo la libertad de expresión de ideas y artística". "Quiero hacer un llamamiento para que en lo más breve posible exista esa reunión entre los cuerpos de seguridad, la promotora del espectáculo y los gestores del espacio y así poder lanzar un mensaje unánime como sociedad" para decir que "en València nadie puede limitar nuestras libertades", ha argumentado.

La portavoz socialista ha manifestado que "es bueno" que se agoten "todas las posibilidades antes de ceder" ante las "amenazas" y ha subrayado que las administraciones están también "para no hacer tolerables" las coacciones y "garantizar la seguridad y que cualquier persona tenga garantizados sus derechos y libertades fundamentales".

"POSICIÓN UNÁNIME"

"Tenemos que tener una posición unánime y de fuerza. Si la administración del Estado, que representa la Delegación del Gobierno, es capaz de garantizar la seguridad, creo que hay que agotar todas las vías para que la suspensión del espectáculo no tenga lugar en la ciudad", ha expuesto.

Sandra Gómez ha agregado que las libertades "se garantizan con los cuerpos de seguridad pública, las herramientas con las que cuentan las administraciones estatales, autonómicas y locales para garantizar los derechos fundamentales".

"Por eso me he puesto en contacto con la Delegación del Gobierno, para intentar resolver un problema. Como administración tenemos el deber de promover que en nuestro espacio, en nuestra ciudad, en nuestro municipio este tipo de cuestiones no puedan ocurrir", ha reiterado. "València no puede ser una ciudad limitada en sus derechos y libertades por ningún grupo de extrema derecha", ha agregado.

COMO CUANDO HAY UN PARTIDO DE FÚTBOL

Gómez ha comentado que la Delegación del Gobierno ha transmitido que se puede "garantizar la seguridad", como se hace "cuando hay un partido de fútbol de riesgo. "Para eso están los cuerpos de seguridad, para garantizar el tranquilo desarrollo de cualquier evento o espectáculo público", ha subrayado

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha asegurado este viernes, a través de un comunicado, que "garantiza la seguridad tanto en el interior como en el exterior" del espectáculo 'Mongolia sobre hielo' y ha indicado que ha abierto una investigación policial sobre "las supuestas amenazas denunciadas por La Rambleta sobre trabajadores del centro por si incurrieran en delito de odio y coacciones".