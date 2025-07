La Gran Noche de los Museos llega al MuVIM con visitas guiadas y espectáculos para toda la familia

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) ha programado para la Gran Noche de los Museos, que tendrá lugar este sábado 19 de julio, una agenda que incluye recorridos por sus exposiciones permanentes, visitas guiadas a sus muestras temporales, a la biblioteca y espectáculos.

La Diputació de València ha diseñado, dentro de la programación de la Gran Nit de Juliol y la Gran Feria de Julio, una programación pensada para toda la familia que se alargará hasta la medianoche, según ha explicado en un comunicado.

Entre los recorridos se encuentra 'La Aventura del Pensamiento', que acercará a sus visitantes de forma lúdica las claves de la historia del pensamiento occidental a través de un recorrido cronológico "lleno de sorpresas" que atraviesa un espacio expositivo de más de 2.000 metros.

El visitante "se sumergirá en escenarios que recrean los hitos culturales de cada época, desde la Edad Media a la actualidad, la Ilustración del siglo XVIII o el nacimiento de la ciencia moderna".

Está actividad está programada para las 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.15, 20.00, 20.30, y 23.00 horas. Además, es necesario realizar reserva previa.

RECORRIDO JAPONÉS

También destacan dos recorridos por la cultura japonesa, ambos ubicados en la Sala Baja del MuVIM y donde los visitantes "podrán descubrir algunas joyas artísticas, culturales i conceptuales del país nipón".

El primero, 'El espejo de la belleza. Arte japonés de los siglos XVI al XX', invita a un viaje al corazón de la belleza, "característica básica del arte japonés y, con toda probabilidad, el rasgo más fácilmente reconocible de cuantos lo definen".

Por su parte, 'Japonismos. Hibridaciones culturales e internacionalización del arte japonés', profundiza en el fenómeno del japonismo, como se conoce a la influencia profunda y perdurable del arte y la cultura japonesa en Occidente y que "se extiende mucho más allá de una simple tendencia". Las visitas guiadas tendrán lugar a las 11.30, 18.30 y a las 22.45 horas; es necesario reserva previa.

Asimismo, en la línea de los dos recorridos, el visitante podrá disfrutar la exposición 'El príncipe resplandeciente. La historia de Genji, de Murasaki Shikibu', compuesta por una colección de ilustraciones japonesas sobre la obra "clave" de la literatura del país asiático y, también, del mundo en general.

DESCUBRIR VALÈNCIA

Los visitantes también tendrán la oportunidad de descubrir València a través de los ojos del Pare Tosca y su maqueta del siglo XVIII lo que "permitirá conocer la València de la época y qué queda de aquel período". Además, también se ofrecerá una visita comentada a la Maqueta junto con un recorrido por la Biblioteca.

Por su parte, '¡Libros, libres!' permitirá a los usuarios conocer de primera mano la influencia e importancia de libros, bibliófilos, impresores, archivos y bibliotecas en la València del siglo XVIII. Al mismo tiempo descubrirán alguno de los tesoros que se guardan en la Biblioteca del MuVIM.

La visita guiada a la Maqueta tendrá lugar a las 13.00 horas; mientras que la visita complementada con un recorrido por la biblioteca está programada para las 20.00 horas.

ESPECTÁCULOS

La sala ofrecerá dos actividades para el público familiar a lo largo de la jornada del sábado. La primera, 'Cuentos, canciones y emociones', tendrá lugar a las 11.30 horas en el vestíbulo del museo y por otro lado, 'Històries menudes, menudes històries!', que tendrá lugar a las 18.30 horas.

El MuVIM comenzará a "calentar motores" este viernes, 18 de julio, con un concierto teatralizado que servirá de preámbulo a la celebración de la Gran Noche de los Museos.

'Berlín, años 30' es el título de la interpretación de la cantante Begoña Martínez y del pianista Jesús Debón, en el que interpretan canciones populares que "sumergen a la ciudad de Berlín de los años 30".

El concierto empezará a las 20.30 horas, y las entradas se repartirán en el Punto de Información del MuVIM, en el vestíbulo, a partir de las 19.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

EXPOSICIONES

Además de estas actividades especiales, el centro cultural alberga en sus salas una gran variedad de exposiciones, como 'Il Bisonte. La singularidad de un taller y escuela de grabado', en la Sala Parpalló; 'Mujeres ceramistas del Paraguay', en la Sala Jerónima Galés; 'María Beneyto, dona múltiple', en la Sala Nova.

También podrán visitarse las exposiciones 'No eres mi tipo', en la Tercera Planta; 'Las madres de Sagunto', en el Escaparate; así como las intervenciones de Tetê de Alencar en el Vitrall, 'Coratge!', y de Flug en el Muro, 'We're here'.

Además, el visitante podrá descubrir la Torre Medieval que se esconde en el subsuelo de la galería, así como el Espacio Gutenberg, con una réplica de una imprenta de tipos móviles del siglo XV.