La Gran Vía Marqués del Turia celebrará un año más la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 49ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se celebrará en la Gran Vía Marqués del Turia entre los días 26 de febrero y 22 de marzo. Así se ha recogido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que ha destacado "el interés municipal de esta cita cultural" y ha autorizado "la ocupación del dominio público de un tramo de la gran vía, comprendida entre las calles Pizarro y Comte de Salvatierra, en el que se instalan habitualmente las casetas de esta feria.

Debido a este acuerdo, el Ayuntamiento también participará activamente en la celebración del certamen a través de la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, mediante la cesión de publicaciones municipales para su venta en la caseta de la organización y la donación de libros para su distribución entre las entidades participantes, en una acción de fomento y promoción de las publicaciones municipales, ha informado el consistorio en un comunicado.

La feria, organizada por el Gremio de Libreros de Lance de la Comunitat Valenciana, cuenta con todos los informes favorables de los servicios municipales competentes, entre ellos los de Ocupación del Dominio Público, Policía Local, Patrimonio Histórico y el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines y Biodiversidad Urbana, que han establecido las condiciones técnicas y de protección patrimonial y ambiental necesarias para garantizar el correcto desarrollo del evento.

"Cabe recordar que, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, es una cita cultural consolidada en València, que cada año reúne a librerías especializadas y acerca al público ejemplares antiguos, descatalogados y de ocasión, contribuyendo a la dinamización cultural y comercial de la ciudad", ha destacado el Ayuntamiento.

Por lo que respecta a la autorización para ocupar la vía pública, esta estará en vigor a partir del día 20 de febrero y hasta el 26 de marzo, para facilitar los trabajos de montaje y desmontaje de las 29 casetas de exposición y venta de libros. Por otra parte, el acuerdo detalla que "todas las acciones a desarrollar con motivo de esta cita no deben mermar, siquiera temporalmente, la amplitud del concepto histórico cultural y los valores botánicos del jardín de la Gran Vía Marqués del Túria".