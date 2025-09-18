'A grandes males, pequeños comercios': la campaña de Confecomerç para "reivindicar lo cercano frente a lo global"

Lamenta que el aumento de turistas no repercuta en las ventas del sector, que es el "más infrafinanciado de la comunidad más infrafinanciada"

La Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç) ha lanzado su nueva campaña 'A grandes males, pequeños comercios', en la que plantea "una reflexión profunda sobre el modelo comercial que queremos construir como sociedad" con nuestras decisiones de compra y reivindica "lo cercano frente a lo global", con alusiones a las grandes plataformas de venta online o las condiciones laborales detrás de algunos productos de muy bajo precio.

Con esta iniciativa creativa, que cuenta con un spot audiovisual, cartelería y un nuevo diseño de bolsas, el pequeño comercio invita a "mirar de frente a los desafíos que enfrentamos económicos, sociales y medioambientales y a reconocer que el comercio local no es solo una alternativa, sino muchas veces es la solución", ha explicado el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, en la presentación de la campaña.

Torres ha explicado que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la venta online en España alcanzó una facturación de 25.742 millones de euros en el cuarto trimestre de 2024, con más de 470 millones de transacciones. Más de la mitad de ese volumen corresponde a compras hacia plataformas extranjeras, lo que para Torres supone "una fuga de valor económico" y un aumento del impacto ambiental por el transporte de los productos, exceso de embalaje y el alto número de devoluciones, que es tres veces mayor que en tienda física.

El spot audiovisual sigue la estela de las anteriores campañas que, tal y como ha recordado Torres, lograron viralidad y el reconocimiento de diferentes premios. En esta ocasión, se ponen en valor los gestos cotidianos del pequeño comercio: el que te conozcan por tu nombre, el consejo experto, la cercanía y el compromiso con el entorno. Todo ello, bajo la premisa de que "detrás de cada decisión de compra hay una oportunidad para perjudicar o transformar el modelo económico y social de nuestra tierra".

Reivindicar lo cercano frente a lo global es apostar por reducir las emisiones contaminantes por el desarrollo de tu entorno (el dinero gastado en comercios locales se revierte en el municipio), mejor experiencia (atención especializada, conocimiento del producto, recomendaciones), mayor sostenibilidad (consumo responsable, menor tasa de devoluciones y menor impacto medioambiental).

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres ha señalado que "nos encontramos en un momento clave para repensar el modelo que queremos. Porque detrás de cada decisión de compra hay una oportunidad de transformar el modelo económico y social. Apostar por el comercio local es apostar por un modelo que prioriza el trato humano, la confianza, la sostenibilidad y el desarrollo del entorno. No hablamos únicamente de una forma de consumir, sino de una forma de entender la vida y de construir comunidad".

Rafael Torres se ha referido a empresas como Shein, Temu y Amazon. "Hay mucho perjuicio en la importación sin control que ahora mismo hay a través de Europa, de productos inferiores a 150 euros, de moda rápida". "No sabemos dónde se produce, con qué controles de calidad, con qué tipo de empleo, con qué nivel de explotación y con qué seguridad para el consumidor", ha expuesto.

"No es posible que no haya ningún tipo de normativa y que el comercio tengamos más de 3.000 normas que nos pueden afectar y que se saquen una media de más de tres normas por día al año", ha criticado. Así, sobre si van a pedir una legislación nacional, ha explicado que ya está sobre la mesa. "Hay que hacer más cosas, hay que pasar de las palabras a la acción, todo el mundo dice que sí pero al final es ponerle el collar al perro", ha indicado.

También ha señalado que, según un estudio del propio Ministerio de Consumo, más del 70% de las ofertas de Black Friday en este tipo de plataformas eran falsas, y ha tachado de "ridículas" las multas que se imponen a estas empresas.

MÁS TURISMO PERO SIN REFLEJO EN EL COMERCIO

Torres ha realizado un balance de la situación del sector en el que ha destacado, respecto a la campaña estival, que "el incremento de afluencia de turistas no se ha traducido en los comercios" de proximidad. Aunque el gasto turístico global creció un 8,3% en julio, respecto al mismo mes del año anterior, los comercios locales han experimentado una caída en la facturación.

"Tenemos que promover el consumo en los pequeños negocios porque eso es una oportunidad para enriquecer la experiencia del visitante" y que "valore lo que nos hace únicos, no lo que puede encontrar en cualquier otro sitio", ha defendido. Sobre las perspectivas para el resto del año, "no hay motivos para ser optimistas, tampoco demasiado pesimistas".

Por otro lado, Torres ha lamentado que las dotaciones al sector en los presupuestos autonómicos y nacionales "no se corresponden con la dedicación que debería tener" un sector que es el "primer empleador de la Comunitat Valenciana". Así, ha indicado que más allá de un presupuesto para la reconstrucción postdana, tiene que haber también un presupuesto de "construcción" y de "desarrollo del sector".

"El comercio es el mayor empleador de la Comunitat Valenciana, representa más del 12% del PIB, es el sector eco más infrafinanciado dentro de la comunidad más infrafinanciada de España. Nuestro presupuesto es el más bajo de todos los sectores económicos con mucha diferencia. Entendemos que hay que desviar dinero, que está el FLA, falta financiación, hay que mantener la sanidad y la educación, pero no recortes a un sector que ya se por sí está recortado históricamente. El mensaje que vale para la comunidad debe valer también para el sector", ha subrayado.