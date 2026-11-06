La griega 'At No Cost', de Mary Bouli, retrata la precariedad juvenil y la industria de la fertilidad

Presentación de 'At No Cost', de Mary Bouli. - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda película de la jornada inaugural de la Sección Oficial de la Mostra de València es 'At No Cost', un documental dirigido por la cineasta griega Mary Bouli, que ha viajado a España con Asteris Samaras (DJ Asterix), el productor musical de la cinta.

Como ha explicado la propia directora en un comunicado, la obra sigue a una joven en Atenas que, acuciada por las dificultades económicas, decide convertirse en donante de óvulos y se enfrenta a las consecuencias médicas, personales y éticas de su decisión.

Con una mirada íntima, Bouli explora la intersección entre precariedad juvenil, autonomía corporal e industria de la fertilidad. Su protagonista es bailarina de día, camarera de noche y donante de óvulos a tiempo parcial. Esta decisión de donar le plantea al principio ciertas dudas éticas: las clínicas lo publicitan como "regalar vida" y, por supuesto, compensan el tiempo y los gastos en los que pueda incurrir.

El documental sigue el proceso médico paso a paso. "Qué útero tan bonito", le dice el doctor en una de las consultas, que la califica de súper fértil. En la primera donación le permiten recolectar hasta seis o siete óvulos de cada ovario, incluso ocho, y para que eso suceda con éxito debe someterse durante semanas a una hormonación, el término con el que la clínica designa la estimulación de los ovarios. Así descubrimos, a lo largo de la película, que las mujeres pueden producir cada mes hasta mil óvulos.

MOLDEADO SILENCIOSO DE LAS AUTORIDADES

Con una colorida estética urbana, Bouli filma secuencias cotidianas, como la discoteca donde trabaja la protagonista o la celebración de su cumpleaños, algunas aceleradas para subrayar el paso del tiempo. La realizadora ateniense explica su interés por "explorar la intimidad, la juventud y las políticas del cuerpo", una perspectiva que atraviesa este documental y su aproximación a las desigualdades sociales y económicas. Su mirada, añade Bouli, pone de relieve "cómo las instituciones moldean silenciosamente la experiencia personal, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes que navegan por la Europa contemporánea".

'At No Cost' celebró su estreno mundial en el Festival Internacional de Documentales de Tesalónica, donde obtuvo el Alejandro de Oro a la Mejor Película de un Director Debutante, un reconocimiento que avala la fuerza de su propuesta cinematográfica.

"En aquel festival noté que el documental gustaba muchísimo a las mujeres jóvenes --ha asegurado la realizadora--, pero también su enfado con el sistema, muchas de la que han pasado por el proceso me agradecieron que reflejara la relación tan extraña que se produce entre el doctor y el paciente".

La jornada inaugural marca así el comienzo de una Sección Oficial que sitúa el cine como herramienta para abordar realidades complejas, generar empatía y abrir debates necesarios sobre los desafíos de la sociedad contemporánea.