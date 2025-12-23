La gripe baja un 29% en la Comunitat Valenciana, mientras sube un 41% la covid y un 81 el VRS

Archivo - Una persona con mascarilla al salir del Centre de Salut - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe ha bajado un 28,68% en la última semana en la Comunitat Valenciana, mientras que la covid sube un 40,79% y el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, un 80,9%.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 51ª semana del año (del 15 al 21 de diciembre).

De este modo, la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) sube a 1.186,5 casos frente a los 1.171 del periodo anterior, lo que supone un ligero aumento 1,28% más en siete días. Por su parte, la incidencia nacional, según los últimos datos que corresponden a la semana anterior, a la 50ª, se sitúa en 809,1 casos.

En concreto, la gripe ha bajado de 467,2 casos por 100.000 habitantes a 333,2 casos en la segunda semana de diciembre, mientras que la covid ha subido de 15,2 casos a 21,4 casos y el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, de 59,7 a 108 casos.

Por edades, el grupo más afectado por las infecciones respiratorias sigue siendo el de los menores de 4 años, que ha subido de 4.047,9 casos a 4.282,1, mientras que entre los mayores de 65 años la incidencia ha subido a 981,7 casos frente los 865,6 casos del periodo anterior.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 21 casos a 25,3 casos.