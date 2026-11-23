Presentación de IMPORTO - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 23 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha asistido a la presentación de IMPORTO, el primer glamping de la ciudad, que Grupo Mediterránea proyecta en el Grao, en el que se invertirán más de 3,6 millones de euros.

El acto se ha celebrado en las instalaciones de Impala SportClub&Spa y también han asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; así como el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo; la teniente alcalde del Grao, Ester Giner; y la concejal de Turismo, Arantxa Miralles.

Durante su intervención, Carrasco ha defendido la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada para ampliar la oferta turística de la ciudad. La alcaldesa ha descrito IMPORTO como "un ejemplo de colaboración público-privada" y ha resumido la fórmula del proyecto en dos elementos, "suelo portuario, desarrollo privado".

Carrasco ha relacionado el proyecto con el modelo turístico de la ciudad. "Buscamos un turismo de calidad que nos sirva para poner en valor todo lo bueno que tiene esta fantástica tierra", ha afirmado. En ese sentido, ha añadido que IMPORTO "se adapta a ese plan estratégico, tanto provincial como local".

Destaca la diversidad del entorno y las conexiones del Grao. Castellón reúne mar, montaña y espacios verdes como el Pinar. El TRAM conecta el centro de la ciudad con el Grao y las playas, y la cercanía del aeropuerto facilita el acceso de los visitantes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que se trata de un proyecto "muy positivo" para la ciudad y la provincia, por su carácter sostenible, su baja densidad y su reducido impacto sobre el entorno. "Es una iniciativa que hacía falta y que aporta nuevas oportunidades para diversificar nuestra oferta turística", ha dicho.

Ibáñez ha subrayado especialmente la importancia de la colaboración público-privada y ha señalado que "la empresa privada es la gran locomotora que impulsa nuevas oportunidades y abre camino hacia nuevos mercados". "Desde las administraciones debemos ser aliados, acompañar y facilitar el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento de Castellón", ha subrayado.

Por último, ha destacado que esta propuesta permitirá a Castellón incorporarse a un nicho de mercado turístico prácticamente inédito en la provincia, con un importante potencial de crecimiento y visibilidad. "Es una nueva ventana para proyectar Castellón y atraer a nuevos visitantes, y un ejemplo de cómo la colaboración entre empresas e instituciones puede generar valor para nuestro territorio", ha apuntado.

INVERSIÓN

Grupo Mediterránea ha presentado un proyecto de alojamiento al aire libre con una inversión prevista de más de 3,6 millones de euros. El complejo ocupará 20.000 metros cuadrados y contará con 170 parcelas, además de una piscina exterior, un bar y un restaurante.

Según las estimaciones preliminares de Grupo Mediterránea, el complejo podría recibir alrededor de 11.000 viajeros al año y superar las 79.000 pernoctaciones anuales. La empresa calcula que su funcionamiento podría generar el equivalente a 21 empleos directos a jornada completa. Estas previsiones están sujetas a la ocupación y al funcionamiento del complejo.