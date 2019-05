Guanyar Alacant presenta alegaciones contra la venta de una parcela municipal en el monte de Benacantil

Publicado 01/05/2019 18:37:00 CET

ALICANTE, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha expresado este miércoles el "rechazo frontal" de su formación a la venta de un parcela de 48 metros cuadrados en el monete de Banacantil y ha presentado alegaciones contra la intención de venderla a un particular, según ha informado en un comunicado.

En sus alegaciones, la formación se opone a que se declare como "sobrante" una parcela municipal de 48 metros cuadrados del monte Benacantil y reclama que mantenga su actual titularidad municipal y que se integre en el parque de la Ereta.

"La parcela no linda con la ladera del Benacantil, como se afirma en la propuesta de acuerdo aprobada en la junta de gobierno del pasado 26 de marzo, sino que forma parte de dicha ladera", puntualiza. Además, prosigue, "es capcioso afirmar, como se afirma en dicha propuesta, que carezca de fachada a vía pública, ya que la parcela se sitúa junto a un espacio público en el que debiera integrarse, la ladera del Benacantil incorporada al parque de La Ereta".

A su juicio, es "inadmisible que el minigobierno de Barcala pretenda primar el interés particular del propietario de un solar colindante, cuya solicitud para comprar la parcela ha iniciado el expediente, sobre el interés general de la ciudad, que debe pasar por no menoscabar ni en un solo metro cuadrado el patrimonio público municipal asociado a la ladera del Benacantil. El monte Benacantil no se vende, señor Barcala".