La Guardia Civil de Alicante convoca una nueva edición de su concurso de dibujo infantil

ALICANTE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante ha abierto el plazo para participar en su concurso de dibujo, que este año celebra su undécima edición. Como en años anteriores, está dirigido a niños y niñas que cursen infantil o primaria en cualquier centro escolar de la provincia.

Los dibujos ganadores serán utilizados, como es tradición, en la elaboración de la felicitación navideña oficial de la Comandancia de Alicante, según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

Desde este viernes y hasta el próximo 5 de diciembre los alumnos y alumnas interesados podrán presentar sus dibujos, realizados conforme a las bases establecidas. Este año, el concurso será "más abierto" y "se valorará el conocimiento que los participantes tengan de la Guardia Civil en general".

Los dibujos pueden ser enviados tanto a través de los centros escolares donde los niños se encuentren matriculados como de forma individual desde casa. Para participar, los pequeños artistas deberán plasmar en sus creaciones "lo que significa para ellos la Guardia Civil" y enviarlas por correo electrónico antes de la fecha límite.

El concurso se organiza en tres categorías. La primera es para educación infantil, la segunda para alumnado de primero, segundo y tercero de primaria y, finalmente, una tercera para estudiantado de cuarto, quinto y sexto de primaria.

Se elegirá a un ganador por cada categoría y los premiados no solo recibirán un reconocimiento por sus obras, sino que también tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de la Guardia Civil en Alicante.

En la pasada edición, el concurso recibió un total de 877 dibujos de 39 localidades distintas de la provincia, algo que refleja "el entusiasmo y la creatividad de los más pequeños", según han resaltado desde la Benemérita.

Las bases completas del concurso de dibujo infantil están disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1z963gkJ26_oI3rg9SQIwCUpRzsFX9l6q?usp=drive_link.