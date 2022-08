La Guardia Civil destaca el "éxito" en la evacuación del Medusa: 50.000 desalojados en menos de 40 minutos

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán jefe de la compañía de Sueca (Valencia), José Vicente Ruiz García, ha destacado este sábado el "éxito" en la evacuación del Medusa Festival, tras el desprendimiento de parte de escenario, que ha provocado la muerte de un joven de 22 años y 40 atenciones sanitarias, ya que en menos de 40 minutos se logró desalojar a más de 50.000 personas del recinto.

José Vicente Ruiz ha subrayado que las fuertes rachas de viento registradas sobre las 4.00 horas provocaron que parte del escenario principal y otros elementos arquitectónicos del interior del recinto se desprendieran y cayeran al suelo, lo que causó el fallecimiento de un joven y el número de heridos, cuyo número y situación concretará el instituto armado en las diligencias que entregue al juzgado.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial ha abierto la investigación correspondiente y ya ha realizado la inspección ocular, realizará peritajes correspondientes e instruirán las diligencias que pasarán al juez de guardia.

El capitán ha destacado que la evacuación, dirigida por la Guardia Civil y coordinada por Protección Civil, Policía Local y seguridad privada del recinto, "se realizó de manera ordenada y fue todo un éxito, teniendo en cuenta que en menos de 40 minutos fueron evacuadas alrededor de 50.000 personas asistentes al festival". Y ha afirmado que los asistentes fueron a las salidas de emergencia, que estaban todas disponibles. La zona de acampada es la única parte no evacuada.

Ruiz ha detallado a los medios de comunicación en las puertas del recinto que las fuertes rachas de viento registradas fueron "inesperadas, muy rápidas y muy virulentas" por la totalidad del festival, y de "manera muy breve pero muy intensa".

El capitán ha afirmado no tener constancia de, como se le ha preguntado, a las 22.00 horas hubiera caído un trozo de la corona del escenario principal. Preguntado por si la estructura estaba preparada para una situación de las características vividas esta madrugada, ha afirmado no conocer esa información aunque sí ha hecho hincapié en que "evidentemente habrían pasado los controles técnicos para la licencia y autorización de funcionamiento".

El responsable de la compañía de Sueca ha concretado que como consecuencia del viento se provocó el derrumbe de parte del lateral del escenario principal y otros elementos del recinto. Y ahora están a la espera de ver qué decisión adopta la dirección del evento, sobre si cancela definitivamente o no, para dirigir el dispositivo de la Guardia Civil a donde sea necesario. "No es competencia de la Guardia Civil determinar si continúa o no", ha indicado.