La Guardia Civil detiene a personas y desmantela una plantación de marihuana con 42 plantas en Benimodo

La Guardia Civil detiene a personas y desmantela una plantación de marihuana en Benimodo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación y detenido a sus dos propietarios en la población valenciana de Benimodo con 42 plantas en estado de floración, según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

Una patrulla, durante su servicio, notó en un campo de la localidad de Benimodo un fuerte olor a marihuana y comprobaron que entre varios frutales se encontraban varias plantas de marihuana. Los agentes establecieron un dispositivo de espera en las inmediaciones para determinar qué personas accedían al recinto para ocuparse del mantenimiento de estas plantas.

Finalmente, el pasado 2 de septiembre, sobre las 12.00 horas, vieron aproximarse un vehículo, del que bajaron dos ocupantes, que iban cargados con fertilizantes, tijeras de poda y cuerdas.

Al llegar a la plantación, se vieron sorprendidos por los agentes. Uno ellos amenazó de muerte a uno de los guardias civiles y fue inmediatamente detenido, mientras que el otro huyó campo a través, pero logró ser interceptado también.

Los detenidos, dos hombres españoles de 32 y 34 años de edad, se les imputa un delito contra la salud pública, uno de desobediencia grave y otro de amenazas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Carlet.