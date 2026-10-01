La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio forestal de Tuéjar

Terreno quemado por el incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar
Terreno quemado por el incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 13:15
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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este jueves al presunto autor del incendio forestal declarado en la localidad valenciana de Tuéjar y que se dio por extinguido el pasado 22 de septiembre.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha concretado que el arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El fuego se originó el 15 de septiembre y permaneció siete días activo. El incendio, en un primer momento, obligó a desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la evacuación preventiva de unas 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea, que al día siguiente regresaron a sus hogares. El incendio calcinó más de 800 hectáreas y se inició en una parcela agrícola.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartaron que factores naturales provocasen el incendio forestal.

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