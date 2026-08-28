La Guardia Civil detiene en Torrevieja a cuatro personas reclamadas por la justicia europea

La Guardia Civil detiene en Torrevieja (Alicante) a cuatro personas sobre las que pesaban Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). En la imagen, dos agentes de la Benemérita junto a uno de los arrestados. - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a cuatro personas sobre las que pesaban Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por autoridades judiciales de Suecia y Polonia, según ha informado la Comandancia de Alicante en un comunicado.

Las detenciones se han producido durante los controles preventivos que la Benemérita desarrolla de forma habitual en la vía pública de la citada localidad alicantina, dirigidos a la detección de personas reclamadas por la justicia y al refuerzo de la seguridad ciudadana.

El primero de los detenidos por agentes del Puesto Principal de Torrevieja ha sido un hombre de nacionalidad sueca de 30 años que era reclamado por las autoridades de su país en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos de secuestro, detención ilegal y hurto.

El mismo día en el que se detuvo a esta persona, los agentes localizaron a otro hombre, también de nacionalidad sueca, sobre el que pesaba otra Orden Europea de Detención y Entrega emitida por su país, en este caso por delitos relacionados con el tráfico de drogas, así como para el cumplimiento de una condena de un año y cuatro meses de prisión impuesta en su país.

En días posteriores, la Guardia Civil detuvo a dos personas más: un hombre de nacionalidad polaca de 55 años, reclamado por delitos de tentativa de homicidio, secuestro y tenencia ilegal de armas, y un hombre de nacionalidad sueca de 22 años, buscado por un delito contra la salud pública.

Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano competente para resolver sobre procedimientos derivados de Órdenes Europeas de Detención y Entrega, así como para determinar su ingreso en prisión a efectos de extradición o su puesta en libertad, ha precisado el instituto armado.