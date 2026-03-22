Hades66 congrega a más de 1.700 seguidores en el Roig Arena

Hades66 en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Hades66 ha protagonizado esta noche una de las citas "destacadas" de la programación urbana en el Auditorio Roig Arena. El intérprete ha desembarcado en València con un despliegue escénico centrado en sus composiciones más recientes.

Ante más de 1.700 personas, la velada ha dado comienzo con el tema 'Ninguno Sabe-(Hasta Amén)', "estableciendo desde el inicio una atmósfera marcada por los ritmos crudos y las letras explícitas que caracterizan su propuesta", según ha informado el recinto en un comunicado.

La primera parte del concierto ha encadenado títulos como 'Lukeando'; 'Hablame de Dinero'; y 'Los Rockstar no van al Cielo', conectando con una audiencia que ha seguido íntegramente la evolución del artista en las plataformas digitales.

Durante el bloque central de la actuación, Hades66 ha recorrido temas como 'Si Mijo Si'; 'Scatt Pack'; 'Barrio Fino' y 'Manhatan', transitando entre el trap y el drill. El cierre del evento ha venido de la mano de cortes como 'Ouvio' y 'Tokicha' finalizando la presentación con el tema 'Yo Quiero'.